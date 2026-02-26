search
Joi, 26 Februarie 2026
Un bărbat din București, plast sub control judiciar după ce a amenințat o persoană cu o armă, în parcarea unui supermarket

Publicat:
Ultima actualizare:

Un bărbat de 45 de ani a fost plasat sub control judiciar de polițiștii Capitalei după ce a amenințat o persoană, cu o armă, în parcarea unui supermarket din Sectorul 6. 

FOTO: Facebook
FOTO: Facebook

Incidentul a avut loc miercuri seară, 25 februarie. După sesizare, polițiștii s-au deplasat de urgență la adresa indicată, unde au identificat persoana vătămată, un bărbat în vârstă de 30 de ani.

„Din cercetările efectuate, s-a stabilit că, în parcarea spațiului comercial, șoferul unui autovehicul de mare tonaj, în vârstă de 30 de ani, nu ar fi putut manevra din cauza unui autoturism care i-ar fi blocat accesul, ceea ce ar fi generat un conflict spontan cu proprietarul autoturismului, un bărbat de 45 de ani.

În acest context, bărbatul de 45 de ani ar fi luat o armă din portbagaj și s-ar fi deplasat la vehiculul victimei, respectiv șoferului de tir, în vârstă de 30 de ani și l-ar fi amenințat pe acesta, ulterior părăsind zona”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.

Polițiștii au desfășurat activități pentru eliminarea pericolului și protejarea victimei și a persoanelor din zonă, reușind la scurt timp să îl depisteze, în apropiere, pe bărbatul de 45 de ani bănuit de comiterea faptei.

În urma controlului autoturismului acestuia, arma a fost găsită sub scaunul șoferului.

„Astfel, intervenția rapidă a polițiștilor a permis înlăturarea stării de pericol, într-un interval scurt de timp, de la sesizarea faptei.

Cu privire la arma în cauză, aceasta a fost ridicată de către polițiști, în vederea continuării cercetărilor. Bărbatul a fost condus la sediul subunității, pentru audieri”, adaugă instituția citată.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, cercetările fiind continuate de polițiștii Secției 25 sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru amenințare. Poliția Capitalei precizează că intervenția rapidă a dus la eliminarea stării de pericol, fără ca vreo persoană să fie rănită.

„Recomandăm cetățenilor ca, în cazul în care sunt martorii unor astfel de evenimente, să nu intervină direct, ci să apeleze de urgență numărul unic 112 și să ofere cât mai multe detalii despre semnalmentele persoanelor implicate.”

București

