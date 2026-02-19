Video Minori constrânși de familie să cerșească în Sectorul 5. Percheziții domiciliare, patru persoane reținute

Au fost percheziții domiciliare în municipiul București, într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de exploatare a cerșetoriei. Patru minori, cu vârste între 7 și 17 ani, ar fi fost determinați de părinți și rude apropiate să cerșească în Sectorul 5, fiind supravegheați că obțin anumite sume.

Sursa video: Poliția Română

Polițiștii din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 4 au făcut miercuri două percheziții.

Ancheta a fost declanșată la 8 decembrie 2025, când polițiștii s-au sesizat din oficiu. Patru minori, cu vârste între 7 și 17 ani, ar fi fost determinați de părinți și rude apropiate să apeleze în mod repetat la mila publicului, în mai multe zone intens circulate din Sectorul 5. Sumele obținute ar fi fost însușite și folosite de adulți.

Din cercetări a reieșit că doi dintre suspecți, în calitate de părinți, i-ar fi constrâns pe minori, inclusiv prin amenințări și injurii, să cerșească.

Alte trei persoane ar fi sprijinit activitatea infracțională, transportând copiii în zonele respective și supraveghindu-i pentru a se asigura că rămân în perimetru și obțin anumite sume de bani.

Potrivit probatoriului administrat, activitatea infracțională s-ar fi desfășurat începând cu luna noiembrie 2025.

Perchezițiile au fost puse în aplicare cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, al Serviciului Canin și al Jandarmeria Română. Patru persoane bănuite de comiterea faptelor au fost depistate și conduse la audieri, în baza mandatelor de aducere.

Față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate magistraților cu propuneri legale. Totodată, activitățile continuă pentru depistarea celei de-a cincea persoane implicate.

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de exploatare a cerșetoriei.