Două vulpi, surprinse într-un moment de „tandrețe” la Alba Iulia. Și-au găsit culcuș pe balconul unei instituții

Angajații de la Arhivele Naționale Alba au parte de vizitatori mai speciali în ultima perioadă. De câteva zile, două vulpi, probabil mascul și femelă, și-au stabilit culcuș pe terasa din curtea interioară a instituției.

Cele două animale sălbatice au „descoperit” un scaun pe care se afla o pernă, pe care dorm noaptea. Angajații instituției din Alba Iulia le-au surprins pe cele două vulpi în ipostaze inedite, inclusiv în momente de „tandrețe”.

Inițial, jandarmii care asigură paza instituției, au surprins pe timp de noapte, cele două vulpi care stăteau liniștite pe scaun. Câteva zile mai târziu, animalele au fost zărite, într-o după amiază în același loc.

Numărul vulpilor care sunt zărite prin oraș de cetățeni a crescut considerabil în ultima perioadă. Animalele care nu mai par a fi atât de sălbatice sunt văzute fie pe lângă blocurile din jurul Cetății Alba Carolina, fie plimbându-se pe străzile din zona istorică a orașului.

Animalele sălbatice s-au obișnuit cu oamenii și nu se mai sperie. Totuși, nu este indicat să ca oamenii să se apropie de acestea și nici să le hrănească.

Din punct de vedere științific, vulpea are între 7 și 10 kg, rar mai mult. Corpul are sub 1 metru lungime, iar coada stufoasă circa 30-40 centimetri. Corpul vulpii nu este mare, fiind destul de asemănător cu al câinelui, dar iese în evidență datorită cozii lungi și stufoase, care are vârful alb. Blana este roșcată.

Vulpea mănâncă cele mai mici mamifere: șoareci de câmp, popândăi, castori, lemingi, veverițe, iepuri etc. Detectează prada chiar și fără să o vadă (după miros sau după sunet), dar nu aleargă după ea, ci sare asupra sa, cu labele din față, precum pisicile.

Majoritatea vulpilor ucid deseori mai mult decât pot mânca la o singură masă și îngroapă ce le prisosește, urmând a reveni altă dată la locul cu „provizii”.

În România, populația de vulpi este în creștere, dar în alte țări europene au fost vânate intensiv până aproape de dispariție.