Video Incident bizar pe un aeroport din Irlanda: un bărbat a urcat pe un avion militar american și a început să-l lovească

Un bărbat a fost arestat sâmbătă, 11 aprilie, după ce a intrat într-o zonă neautorizată a unui aeroport din Irlanda și s-a urcat pe un avion militar american, pe care l-a lovit cu pumnii.

Potrivit The Guardian, suspectul, în vârstă de aproximativ 40 de ani, a fost reținut pentru presupuse distrugeri și se află în continuare în custodia polițiștilor.

În imaginile apărute pe rețelele sociale se vede cum un individ se urcă pe avionul de transport militar Lockheed C-130 Hercules al Forțelor Aeriene ale SUA, după care îl lovește, cel mai probabil cu pumnii.

„Sâmbătă, 11 aprilie 2026, un bărbat adult a pătruns într-o zonă neautorizată a aeroportului Shannon, din comitatul Clare.

Un bărbat (în vârstă de aproximativ 40 de ani) a fost arestat pentru presupuse distrugeri de către polițiști cu puțin înainte de ora 11:00 și este în prezent reținut în baza secțiunii 4 din Legea Justiției Penale din 1984, într-o secție de poliție din zona Clare–Tipperary. Ancheta este în desfășurare”, a transmis un purtător de cuvânt al poliției irlandeze.

La intervenție au participat, alături de polițiști, agenți ai poliției aeroportuare, pompierii aeroportului Shannon și membri ai forțelor de apărare aflați în serviciu.

Ca urmare a incidentului, două zboruri la plecare au fost întârziate, iar un avion care sosea din Lourdes a fost ținut în așteptare în aer.

Un purtător de cuvânt al Shannon Airport Group a declarat că operațiunile au fost reluate la scurt timp după incident. „Aeroportul și-a suspendat activitatea în jurul orei 9:50 și a reluat-o la 10:15.”