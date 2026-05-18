Luni, 18 Mai 2026
Una dintre ultimele țări din Uniunea Europeană clientă Gazprom vrea gaz din Azerbaidjan

Slovacia — unul dintre ultimii clienți importanți ai „Gazprom” din Uniunea Europeană — este pregătită să încheie cu Azerbaidjanul un contract pe termen lung pentru achiziționarea de gaze naturale, a declarat viceprim-ministrul și ministrul mediului din Slovacia, Tomáš Taraba.

Gazprom FOTO: Shutterstock

„Discutăm încheierea unui contract pe termen lung cu Azerbaidjanul, pe o perioadă de cel puțin 10 ani. Slovacia dorește să-și diversifice aprovizionarea cu energie, iar Azerbaidjanul este pentru noi un partener foarte de încredere”, a spus Taraba.

Potrivit acestuia, principala problemă o reprezintă transportul resursei din Caucaz către Europa Centrală, dar în prezent părțile discută „ce conducte pot fi utilizate și în ce volum”.

Taraba a mulțumit, de asemenea, Baku pentru sprijinul acordat în perioada întreruperilor în importul de gaze rusești, potrivit The Moscow Times.

„În timpul crizei de aprovizionare, de exemplu, din Ucraina, acum câteva luni, țara dumneavoastră a fost foarte activă în asigurarea livrărilor către Slovacia”, a spus Taraba. Anterior, directorul general al celei mai mari companii slovace de extracție a petrolului și gazelor, SPP, Martin Huska, a declarat că Slovacia poartă negocieri cu SOCAR din Azerbaidjan privind un contract de gaze pe termen lung.

El a menționat că Bratislava a început căutarea de noi furnizori, „capabili să furnizeze volumele necesare de gaze naturale la prețuri rezonabile”, în contextul încetării treptate a importurilor de gaze din Rusia.

În același timp, Azerbaidjanul a demarat deja livrările de gaze către Slovacia în 2024, pe baza unui contract pilot. Condițiile acordului, inclusiv volumele de export și costul acestuia, nu au fost dezvăluite. Slovacia și Ungaria rămân ultimele țări din Uniunea Europeană care achiziționează direct gaze rusești. Până la 1 ianuarie 2025, acestea primeau combustibilul prin tranzit prin Ucraina, însă, după întreruperea acestuia, gazul a început să sosească prin „TurkStream”.

În septembrie anul trecut, premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat că țara primește aproximativ 3,5 miliarde de metri cubi de gaz rusesc pe an. După întâlnirea cu Fico din luna mai a acestui an, Vladimir Putin a promis că Moscova „va face totul pentru a satisface nevoile Republicii Slovace în materie de resurse energetice”.

Anul trecut, livrările „Gazprom” către piața europeană s-au redus la 18 miliarde de metri cubi — cel mai scăzut nivel din 1973. Față de 2024, volumul exporturilor a scăzut cu 44%, iar față de vârfurile dinainte de război — de peste 10 ori.

De la 3 februarie, în UE a intrat în vigoare interdicția de import a gazului rusesc, dar pentru contractele în vigoare este prevăzută o perioadă de tranziție. Livrările de GNL trebuie să fie complet oprite de la 1 ianuarie 2027, iar cele de gaz prin conducte — de la 30 septembrie 2027. Slovacia s-a opus acestor restricții. Fico a calificat planul UE de renunțare la gazul rusesc drept „un foc tras în propriul picior”. La sfârșitul lunii aprilie, Bratislava a introdus o acțiune la Curtea de Justiție a UE împotriva interdicției de import de gaz din Rusia.

Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
