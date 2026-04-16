O femeie și un bărbat au fost arestați după ce au încercat să incendieze o sinagogă din nordul Londrei

Poliția Metropolitană a arestat două persoane suspectate de o tentativa de incendiere a sinagogii Finchley Reform din nord‑vestul Londrei, incident petrecut în primele ore ale zilei de miercuri, 14 aprilie.

Cei doi, o femeie de 47 de ani și un bărbat de 46 de ani, au fost arestați în Watford, la nord de capitală, sub suspiciunea de incendiere și punere vieți în pericol, potrivit politico.eu

Anchetatorii tratează cazul ca pe o infracțiune motivată de ură împotriva evreilor.

Camerele de supraveghere au surprins două persoane îmbrăcate în haine închise la culoare și purtând cagule apropiindu-se de clădire puțin după miezul nopții.

Suspecții au plasat două sticle care, cel mai probabil conțineai benzină, lângă ferestrele sinagogii și au aruncat o cărămidă în direcția clădirii. Niciuna dintre sticle nu a luat foc, iar sinagoga nu a suferit pagube.

Incidentul a avut loc miercuri, la doar câteva săptămâni după ce patru ambulanțe ale serviciului medical voluntar evreiesc Hatzola au fost incendiate în Golders Green, un alt cartier cu o comunitate evreiască numeroasă.

În acel caz, doi bărbați și un adolescent de 17 ani au fost deja inculpați.

Detectivul‑șef Luke Williams a declarat că arestările rapide ar trebui să ofere un sentiment de siguranță comunității, dar a recunoscut că repetarea unor astfel de incidente provoacă îngrijorări.

În acest moment, nu există indicii că atacul de la Finchley ar avea legătură cu cel din Golders Green, a subliniat Williams.

Patrulele poliției au fost suplimentate în zonă, iar ancheta continuă.

Amintim că, în urmă cu o lună, un bărbat a intrat cu mașina într-o sinagogă din statul american Michigan. Autorul are legături de familie cu un comandant al grupării Hezbollah, ucis recent într-un raid al armatei israeliene în Liban.

Tot în martie, o explozie a avariat o școală evreiască din Amsterdam, marcând al doilea atac împotriva comunității evreiești din Olanda în mai puțin de 24 de ore, după un incident similar la o sinagogă din Rotterdam.