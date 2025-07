Testări gratuite, vineri, în București, de Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hepatitelor. Două locuri publice, două intervale orare

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO) organizează vineri, 25 iulie 2025, în Capitală acțiuni de informare și testare pentru hepatitele virale B și C.

Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitelor, care este marcată în fiecare an la 28 iulie, sub sloganul - „10 ani de inovație în hepatita C în România – Spune STOP stigmei în rândul pacientului hepatic” - Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO) organizează acțiuni de informare și testare pentru hepatitele virale B și C.

Astfel, vineri, 25 iulie 2025, în București, o activitate de testare rapidă și informare pentru hepatitele virale B și C va avea loc la Academia HIV-SIDA – Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, în intervalul orar 10:00 – 13:00, acțiunea fiind organizată în parteneriat cu Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” și Grupul GastRo SNMF.

Tot vineri, 25 iulie 2025, în intervalul orar 16:00 – 19:30, la Roaba de Cultură – Parcul Herăstrău, are de asemenea loc o testare rapidă pentru hepatitele virale B și C.

Cine poate participa

La acțiunea de testare pentru depistarea virusurilor hepatitice B sau C pot participa persoanele cu vârsta peste 18 ani care nu s-au testat niciodată pentru virusurile hepatitice B sau C. O altă categorie căreia i se adresează specialiștii este cea a persoanelor cu risc pentru infecția cu virusurile hepatice, însă evenimentele sunt de asemenea deschise oricui își dorește să afle mai multe despre hepatitele virale, bola ficatului gras (steatoza hepatică) și un stil de viață sănătos.

Hepatita este o inflamație a ficatului, organul responsabil de procesarea nutrienților și filtrarea sângelui. Există mai multe tipuri de hepatite, acestea fiind cauzate fie de infecții virale, fie de consumul excesiv de alcool sau consumul anumitor medicamente, fie sunt autoimune.

Hepatitele virale, numite și hepatite infecțioase, sunt infecții virale produse de virusurile hepatitice A, B, C și D care pot determina forme acute sau cronice de boală și se poate ajunge la complicații extrem de grave. Dacă nu cu foarte mulți ani în urmă verdictul prezenței infecției cu hepatita C era unul cumplit, la zece ani distanță pacienții au șansa la vindecare grație tratamentului inovator fără interferorn. Hepatita B, pentru care în schimb există vaccin (iar acesta este gratuit, în baza rețetei de la medicul de familie, pentru mai multe categorii de pacienți), reprezintă o mai mare provocare, cu atât mai mult dacă este însoțită și de virusul D.