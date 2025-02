Totul despre testarea gratuită pentru HIV și hepatite: „O astfel de analiză mi-a salvat viața la propriu”

Trei spitale din București asigură servicii de testare gratuită și anonimă pentru depistarea virusului HIV și a virusurilor hepatitei. „Este un program pilot care va dura până în luna aprilie și prin care încercăm să extindem aceste investigații în așa fel încât să poată fi făcute în orice spital din țară, nu numai în cele de boli infecțioase”, a declarat pentru „Adevărul” Mihai Lixandru, președintele Asociației Române Anti-Sida (ARAS).

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, alături de Primăria Municipiului București, în parteneriat cu ARAS, au lansat recent primul proiect din România pentru testarea rapidă în camerele de gardă și urgență, pentru HIV, Hepatita B și C.

Cine se poate testa gratuit anti HIV și anti hepatite

Programul include Spitalul ”Victor Babeș”, Spitalul ”Sfântul Stelian” și Spitalul Colțea. „Programul a fost lansat la începutul lunii februarie și se adresează tuturor celor care vor să se testeze, fie că sunt sau nu asigurați. Singura condiție este ca persoanele respective să aibă minimum 18 ani și un act de identitate asupra lor. Nu există nici o restricție. Oricine poate să vină. Inclusiv cei din provincie. Nu contează unde locuiești”, a mai precizat Mihai Lixandru.

Programul de funcționare al centrelor de testare

Persoanele care doresc să se testeze gratuit se pot adresa spitalelor în următorul interval orar:

• Spitalul Clinic Coltea - Ambulatoriu Integrat: 08:00-19:00 (L-V) și CPU: 08:00-19:00 (zilnic);

• Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sfântul Stelian”- Camera de gardă: L-V, 10:00-15:00 (cu excepția sărbătorilor legale);

• Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș”- Camera de garda, Pavilion A și B4: L-V, 08:00-15:00;

Cum se efectuează testarea rapidă anti HIV și anti hepatite

„E un test rapid, din sânge capilar, din deget. În 15 minute ai rezultatul. Acest test poate determina o atitudine terapeutică care să-ți salveze, practic, viața”, a explicat medicul Simin-Aysel Florescu, managerul Spitalului ”Victor Babeş” din Bucureşti. Ea a subliniat că nu este nevoie de bilet de trimitere, datele pacienților nu sunt introduse în bazele de date ale spitalelor, iar marele beneficiu constă în faptul că o boală depistată la timp poate fi mult mai ușor tratată. „Eu cred că tipul acesta de testare, cu o finanțare adecvată, ca să fie mai mult decât un proiect, ar putea asigura pe viitor diagnostic complet și tratament pentru mult mai mulți pacienți, cu păstrarea stării lor de sănătate pe mai lungă durată”, a adăugat medicul. Rezultatul testării anti HIV durează aproximativ un minut. „Pentru că vorbim despre teste de screening, nu de diagnostic”, a venit cu explicații în plus Mihai Lixandru, președintele ARAS.

Ce trebuie să faci dacă ești depistat pozitiv

Orice persoană care este depistată pozitiv este îndrumată către spitalul Victor Babeș sau către un alt spital de boli infecțioase sau spital de gastroenterologie, în cazul hepatitelor. „Oamenii au libertatea de a alege unde să meargă. Victor Babeș, fiind partener în acest proiect, și-a asumat că putem direcționa către dânsii toate cazurile pozitive”, mai explică Mihai Lixandru.

Pacient: „Medicii de familie ar trebui să fie încurajați să-și trimită pacienții la testare”

„Aceste campanii sunt de ajutor pentru că noi încercăm să tragem un semnal de alarmă și să-i responsabilizăm inclusiv pe medicii de familie care ar trebui să-și trimită pacienții la investigatii, care ar trebui să facă în primul rând prevenție”, a precizat pentru „Adevărul” și președinta Asociației pacienților cu afecțiuni hepatice. „Există un pachet de investigații inclusiv pentru pacienții neasigurați care pot fi trimiși la testare inclusiv pentru hepatitele virale. Este foarte bine că se organizează astfel de campanii, o simplă analiză îți poate salva viața. Medicul de familie îți dă o trimitere, iar tu te duci la un laborator aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate”, a explicat pacienta care ne-a mărturisit că un astfel de test i-a salvat viața.

Ce este hepatita

Hepatita este o inflamatie a ficatului cauzata, cel mai adesea, de un virus. Consumul excesiv de alcool, unele toxine sau medicamente, precum și anumite afecțiuni medicale pot reprezenta, de asemenea, cauze ale hepatitei.

Tipuri de hepatită

Hepatita A este o infecție hepatică provocată de virusul hepatitei A, ce se găsește în sângele și fecalele persoanelor infectate. Este un tip de hepatită foarte contagioasă. Virusul hepatitei A se transmite cel mai adesea pe cale fecal-orală, atunci când o persoană sănătoasă consumă alimente și băuturi care au fost contaminate cu fecalele unei persoane infectate. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, atunci când o persoană bolnavă pregătește mâncare fără a se spăla pe mâini. De altfel, hepatita A mai este numită și „boala mâinilor murdare”. O altă modalitate de transmitere a virusului o reprezintă contactul fizic apropiat cu o persoana infectată, cum ar fi întreținerea de relații sexuale neprotejate.

Hepatita B este o infecție hepatică ce poate pune viața în pericol. Este provocată de virusul hepatitei B (VHB) și reprezintă o majoră problemă de sănătate la nivel global. Există două tipuri de hepatită B. Aceasta poate fi o boală de scurtă durată (hepatita acută) sau poate deveni o infecție cronică pe termen lung (hepatita cronică), ce poate cauza probleme de sănătate grave, precum ciroza sau cancerul hepatic. Hepatita B se transmite prin sânge, material seminal sau alte fluide corporale.

Hepatita C este o infecție provocată de virusul hepatic C. Există două tipuri de hepatita C: o formă ușoară, care durează câteva săptămâni (hepatita C acută) sau o formă gravă (hepatita C cronică), o infecție de care vei suferi pe tot parcursul vieții dacă nu este tratată și care poate provoca grave probleme de sanatate, precum ciroză sau cancer la ficat. Virusul hepatic C se transmite de obicei prin sânge.