Un sfert dintre românii depistați cu hepatita B sau C refuză să continue investigațiile. 160.000 persoane testate în 12 județe

Prin programul de screening al hepatitelor virale B și C, cel mai amplu de până acum, derulat în 12 județe din sudul României, au fost testate 160.000 persoane. În patru dintre județe este încă în derulare.

Obiectivul inițial al programului de screening început în vara anului 2021 a fost testarea a 120.000 persoane. A fost atins la sfârșitul anului trecut, când s-a decis majorarea numărului de persoane testate prin program la 180.000 lei. Până la începutul lunii mai, 160.000 persoane, din 12 județe, au fost testate prin intermediul medicilor de familie implicați sau prin caravanele LIVE(RO)2-SUD (programul de screening finanțat cu bani europeni), fiind depistați cu infecția cu virusul hepatitic B sau C 3.464 de pacienți.

„Obiectivul inițial al Proiectului a fost testarea a 120.000 de persoane din județele aferente regiunilor Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia (Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu, Teleorman, Ialomița, Călărași, Dolj, Olt, Mehedinți, Vâlcea și Gorj). Acest obiectiv a fost atins chiar de la finalul anului 2022, fiind majorat ulterior până la 180.000. Campania de testare s-a derulat etapizat în cele 12 județe și va continua până la finalul lunii iulie 2023 în județele Ialomița și Vâlcea, respectiv până la finalul lunii septembrie în județele Gorj și Călărași”, precizează Mihaela Debu, specialist comunicare în cadrul proiectului, prin intermediul unui comunicat de presă.

„6,25% au și coinfecția cu virusul Delta”

Rezultatele testării inițiale (testul este unul simplu, se face în cabinetul medicului de familie, folosindu-se o probă de sânge din deget, iar în 15 minute este disponibil rezultatul) au arătat că din cei 3.464 de pacienți depistați ca având infecția cu virusul hepatitic B sau C, 2.183 au virusul hepatitic B (1,51% prevalență), 1.255 au infecția cu virusul hepatitic C (0,76% prevalență) și 26 coinfecția cu ambele virusuri hepatitice, B și C.

„În urma investigațiilor suplimentare, din rândul pacienților depistați cu virusul hepatitic B s-a evidențiat că un procent de 6,25% au și coinfecția cu virusul Delta”, mai menționează reprezentanții proiectului.

Rezultatul inițial este, în schimb, doar punctul de plecare în cazul testelor pozitive. Pacienții sunt îndrumați să-și continue investigațiile în centrele universitare partenere, pentru a se stabili stadiul bolii și parcursul terapeutic, tot în cadrul proiectului fiind organizate și caravane de stadializare

„S-au făcut eforturi considerabile atât prin intermediul Asociației Române Anti-SIDA (ARAS), partener al Institutului Clinic Fundeni în acest proiect, cât și prin intermediul caravanelor de stadializare, pentru a ajuta toți pacienții să-și continue investigațiile. Astfel, dintre cei 3.464 de pacienți depistați în cadrul programului de screening, 2.601 au ajuns la stadializare (continuarea investigațiilor specifice) într-unul dintre centrele de prevenție din cadrul Institutului Clinic Fundeni, Spitalului Universitar de Urgență București sau al Spitalului Clinic de Urgență Craiova”, mai menționează sursa citată.

Un număr mare de pacienți care află că au infecția cu virus B sau C refuză, însă, să parcurgă drumul până la stadializare și inițiere a tratamentului.

„Aproape 25% dintre pacienții depistați refuză să vină în Centrele de Prevenție pentru continuarea investigațiilor, fie pentru că nu acceptă boala, fie de teama stigmatizării sau a gândului că afecțiunea lor ar putea fi aflată și de alte persoane apropiate. O parte dintre pacienții depistați aleg să meargă la spitalele locale, iar unii nu ajung din cauza unor afecțiuni asociate mai grave”, mai spun specialiștii.

Gorj - cea mai mare prevalență, Giurgiu - cea mai mică

Conform rezultatelor din cabinetele medicilor de familie, în Gorj s-a înregistrat cea mai mare prevalență raportată la persoanele testate - 3,24%, urmat de Dâmbovița cu 2,55% și Vâlcea cu 2,39%. La polul opus, cea mai mică prevalență generală s-a observat în județul Giurgiu, unde au fost depistați 207 pacienți pozitivi, dintre care 105 cu virusul hepatitic B (0,85%) și 102 (0,82%) având infecția cu virusul hepatitic C.

În program au fost testate mai multe femei, aproape 100.000 (99.909), 1.206 fiind depistate cu virusul hepatitic B (1,21%), 935 cu virusul hepatitic C (0,94%) și 19 având coinfecția cu cele doua virusuri hepatitice B și C (0,02%). Din cei aproape 60.000 bărbați testați (59.623), 977 au fost depistați cu virusul hepatitic B (1,64%), 320 cu virusul hepatitic C (0,54%), respectiv șapte având coinfecția cu ambele virusuri (0,01%).

Cele mai multe persoane testate sunt din categoria de vârstă peste 54 ani (79.414 persoane), iar cele mai puține din categoria de vârstă sub 25 ani (8.752 de persoane).

„Raportat la populația testată, se observă o prevalență mai crescută în ceea ce privește infecția cu virusul hepatitic B la populația activă din segmentul de vârstă 30-39 de ani, în special bărbați (peste 3%), și 40 -49 de ani. În același timp, infecția cu virusul hepatitic C este mai prezentă în categoria de vârstă peste 54 de ani (1,28%). (...) De asemenea, aproape 80% dintre pacienții cu virusul hepatitic B au un grad de fibroză mic, iar peste 70% o încărcătură virală scăzută sau nedetectabilă, în timp ce aproape 60% dintre pacienții care au și coinfecția cu virusul D au un grad de fibroză avansat. Persoanele depistate cu virusul hepatitic C au avut încărcătura virală detectabilă în proporție de peste 70%, gradul de fibroză fiind avansat la aproximativ 40% dintre ele”, au concluzionat specialiștii.

Pentru a evita complicațiile infecției cu virus B, pacienții trebuie să știe că există posibilitatea vaccinării. Specialiștii recomandă vaccinarea la orice vârstă, pentru că este cea mai eficientă măsură de prevenție împotriva acestui virus.

În România a fost introdus vaccinul antihepatitic B în Programul Național de Vaccinare începând cu anul 1995, fiind administrat nou-născuților în primele 24 de ore de la naștere, cu rapel la 1 lună, la 2 luni și la 12 luni după prima injecţie.

Proiectul „LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening şi diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatice B/D şi C” este implementat de Institutul Clinic Fundeni în parteneriat cu Asociația Română Anti SIDA – ARAS și își propune furnizarea de servicii medicale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament a pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia.

Persoanele testate în cadrul proiectului sunt înregistrate în Sistemul Electronic de Evidență a Screeningului, elaborat în acest scop de către Institutul Clinic Fundeni și Institutul Național de Sănătate Publică, în cadrul unui proiect anterior - LIVE(RO)1.