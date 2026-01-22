Petiție online pentru apă caldă și căldură la parametri normali în Capitală. „Nu mai vrem explicații, vrem soluții”

O femeie din București, Cristina Dirnea, a lansat o petiție online prin care solicită Primăriei Capitalei și companiilor Termoenergetica și Elcen să furnizeze apă caldă și căldură la parametri normali.

În petiție, Cristina Dirnea descrie situația cu care se confruntă locatarii: „Caloriferele sunt reci sau călâi, iar la robinet curge apă rece sau doar călâie. Plătim apă caldă, dar curge rece. Lăsăm robinetul să meargă cu speranța că se încălzește, în timp ce facturile continuă să vină. Nu mai vrem explicații, vrem soluții.”

Prin această inițiativă, petiționara cere:

Comunicare transparentă asupra cauzelor reale ale defecțiunilor și a termenului concret de remediere; Publicarea zilnică a situației reale a blocurilor fără agent termic la parametri normali; Măsuri clare pentru restabilirea furnizării de apă caldă și căldură; Compensații pentru locatarii care, deși plătesc apă caldă, primesc doar apă rece.

Petiția poate fi consultată AICI.