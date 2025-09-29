search
Luni, 29 Septembrie 2025
Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă în această săptămână. Zonele afectate de lucrări la reţeaua de termoficare

Publicat:

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță luni, 19 septembrie, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală, ceea ce se va traduce în oprirea apei calde pentru sute de blocuri din Bucureşti.

Sute de blocuri vor fi afectate de lucrări. FOTO FB Termoenergetica
Intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări, a explicat compania, într-un comunicat postat pe Facebook.

1. Rețeaua termică primară – conductă Dn 600mm, pe Bulevardul Basarabia din Sectorul 2

În această zonă se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către şase puncte termice (82 blocuri și doi agenți economici) din data de 29 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 3 octombrie 2025, ora 23:00.

„Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1975, această porțiune de rețea având 50 de ani de funcționare”, amintește compania.

2. Rețeaua termică primară – conductă Dn 800mm, în zona Splaiul Unirii, Bulevardul Mircea Vodă din Sectorul 3

Aici se vor executa lucrări de reîntregire a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către zece puncte termice (178 blocuri și trei agenți economici ) din data de 29 septembrie 2025, ora 9:00, până în data 04 octombrie 2025, ora 23:00.

„În paralel, echipele companiei vor executa și lucrări de reparație a conductelor. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1995, această porțiune de rețea având 30 de ani de funcționare”, explică Termoenergetica.

3. Rețeaua termică primară – conductă Dn 1000 mm, în zona Splaiul Unirii din Sectorul 3

Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către șapte puncte termice (135 blocuri) din data de 29 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 4 octombrie 2025, ora 23:00.

Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având aproape 40 de ani de funcționare.

4. Rețeaua termică primară – conductă Dn 500mm, în zona străzilor V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu - Motru și Calea Văcărești din Sectorul 4

În zonă se vor executa lucrări de reparație care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către şase puncte termice (129 blocuri și doi agenți economici), începând cu data de 29 septembrie 2025, ora 09:00, până la data de 4 octombrie 2025, ora 23:00.

„Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1992, această porțiune de rețea având 33 de ani de funcționare”, precizează compania.

5. Rețeaua termică primară – conductă Dn 600mm, în zona străzilor Sergent Nițu Vasile din Sectorul 4

Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 9 puncte termice (106 blocuri și un agent economic) din data de 30 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 02 octombrie 2025, ora 23:00.

Citește și: Termoenergetica Bucureşti face probele de presiune la instalaţii pentru căldura de la iarnă

Potrivit companiei, anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1983, această porțiune de rețea având peste 40 de ani de funcționare.

6. Rețeaua termică primară – racordul punctului termic ”3 Zona II ” - conductă Dn 200mm, pe Aleea Covasna din Sectorul 4

Și aici se vor executa lucrări de reparație a conductelor, „care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către un punct termic (19 blocuri) din data de 29 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 01 octombrie 2025, ora 23:00”.

Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1989, această porțiune de rețea având 36 de ani de funcționare.

7. Rețeaua termică primară – racordul punctului termic ”Marinescu” - conductă Dn 80mm, pe Strada Eroii Sanitari din Sectorul 5

Lucrările de reparații care vor fi executate aici impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către două  puncte termice ( două blocuri), începând cu data de 29 septembrie 2025, ora 09:00, până la data de 30 septembrie 2025, ora 23:00.

Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1989, această porțiune de rețea având aproape 36 de ani de funcționare.

8. Rețeaua termică primară – conductă Dn 600mm, pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6

Aici se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către cinci puncte termice (127 blocuri și imobile și un punct termic industrial), începând cu data de 1 octombrie 2025, ora 09:00, până la data de 3 octombrie 2025, ora 23:00.

Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1980, această porțiune de rețea având 45 de ani de funcționare.

9. Rețeaua termică primară – conductă Dn 600 mm, pe Bulevardul Timișoara din Sectorul 6

Lucrările de reparații care vor fi realizate aici impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă în perioada cuprinsă între 29 septembrie 2025, ora 09:00, și 30 septembrie 2025, ora 23:00.

Citește și: Pregătiri pentru iarnă în București. Termoenergetica începe verificarea instalațiilor de termoficare

„Clienții nu vor fi afectați”, precizează Termoenergetica.

Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare racordului menționat este 1984, această porțiune de rețea având peste 40 de ani de funcționare.

„Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție lucrează în regim permanent pentru soluționarea problemelor apărute. Vă reamintim faptul că termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor”,  explică Termoenergetica.

Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.

București

