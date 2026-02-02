Tentativă de omor în Capitală: un turist irlandez a intrat într-o farmacie și a cerut ajutor, după ce a fost înjunghiat în abdomen

Autoritățile din Capitală au fost alertate, după ce într-o farmacie a intrat un bărbat care fusese înjunghiat în abdomen. Principalul suspect a fost identificat și reținut de poliție.

„La data de 31 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 18 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o farmacie, s-a prezentat un bărbat care prezenta o plagă înjunghiată la nivelul abdomenului”, a informat Direcția Generală de Poliție a Municipiului București printr-un comunicat.

Polițiștii care au ajuns la fața locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă, mai transmite sursa citată.

Totodată, la adresă s-a prezentat și un echipaj de prim ajutor, care a transportat bărbatul, cetățean străin, la spital.

Cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri.

Potrivit autorităților, bărbatul ar fi fost înjunghiat de o altă persoană, la domiciliul căreia se afla.

Agresorul a fost identificat și depistat ulterior de autorități. Este vorba tot despre un cetățean irlandez, potrivit unor surse.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind formulată totodată propunerea de luare a măsurii arestării preventive, pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor.