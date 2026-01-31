Noi detalii în cazul taximetristului înjunghiat de trei adolescenți. Bărbatul atacat: „M-au înjunghiat în nas”

Bărbatul atacat și înjunghiat de trei adolescenți în județul Mureș a povestit cum minorii, de 13, 15 și 16 ani, au încercat să-l ucidă și să-i fure mașina și banii.

„M-au înjugat în nas”, a spus el, potrivit Digi24.

Conform taximetrisului, adolescenții au coborât din mașină și se prefăceau că-și caută banii, apoi a avut loc atacul cu cuțitul.

„Au coborât și s-au adunat, din ce-mi amintesc eu, pe partea dreaptă. Acolo au mai stat la discuții”, a spus el. „Au făcut câțiva pași spre mine, urlau foarte tare și unul dintre ei a mai aruncat și cu piatra”, a mai mărturisit acesta.

Din primele informații, minorul de 13 ani l-ar fi înjunghiat, iar planul a fost pus la cale cu mult timp înainte. Cei trei au vrut să-l ucidă pe bărbat și să-i fure mașina și banii.

Potrivit poliției, taximetristul a preluat cei trei minori din municipiul Târgu Mureș, urmând să îi transporte în localitatea Porumbeni. La sosirea aproape de destinație, adolescenții au refuzat să plătească cursa. Când șoferul a coborât din mașină, cei trei l-au atacat.

În urma atacului, cei doi adolescenți în vârstă e 15 și 16 ani au fost arestați preventiv. Alături de ei se afla și un băiat de 13 ani, care nu va răspunde penal din cauza vârstei.

Cazul a fost preluat de autorități sub aspectul infracțiunilor de tentativă de omor și loviri cauzatoare de vătămări, iar Protecția Copilului din Mureș a fost sesizată pentru evaluarea minorului de 13 ani. Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.