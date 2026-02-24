search
Marți, 24 Februarie 2026
Mărturia căpitanului unui petrolier sechestrat de Franța despre prezența a doi cetățeni ruși la bordul navei

Război în Ucraina
Doi cetățeni ruși care lucrau pentru o companie privată de securitate se aflau la bordul unui petrolier sechestrat de autoritățile franceze în septembrie, fiind suspectat că face parte din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, potrivit presei franceze, citată de Euronews.

petrolier flota din umbra a Rusiei FOTO Shutterstock jpg

Conform unor surse informate și unui avocat care au vorbit cu AFP sub protecția anonimatului, cei doi bărbați erau angajați ai Moran Security Group, o companie privată rusă fondată de foști ofițeri ai Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Bărbații, în vârstă de 34 și 40 de ani, aveau sarcina de a monitoriza echipajul și de a colecta informații în timp ce se aflau la bordul navei Boracay.

Unul dintre ei ar fi un fost polițist și ar fi lucrat anterior pentru organizația paramilitară rusă Wagner.

Henri de Richemont, avocatul căpitanului, a confirmat prezența celor doi cetățeni ruși la bord. „Erau doi cetățeni ruși la bordul navei”, a declarat acesta pentru AFP, precizând că nu erau membri ai echipajului. „Clientul meu nu are nicio legătură cu prezența lor”, a adăugat el. „Nu el a adus rușii la bordul navei sale.”

Rolul acestora era „de a asigura protecția navei și, mai presus de toate, de a se asigura că căpitanul respectă cu strictețe ordinele date în conformitate cu interesele Rusiei”, a declarat o sursă franceză citată de Euronews. De asemenea, aceștia au colectat „informații”, a precizat aceasta.

Petrolierul Boracay este suspectat că face parte din rețeaua de nave învechite care navighează sub pavilionul unor țări terțe și care ar fi utilizate pentru a transporta petrol și gaze rusești, în scopul eludării sancțiunilor occidentale impuse după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova.

Căpitanul chinez al petrolierului le-a spus anchetatorilor că cei doi cetățeni ruși aflați la bord aveau rolul de „agenți de securitate” și nu se aflau sub autoritatea sa, potrivit documentelor prezentate în instanță în această săptămână, relatează Politico.

Zhangjie Chen, în vârstă de 39 de ani, este judecat la Brest, în nord-vestul Franței, pentru că ar fi refuzat să se conformeze ordinelor forțelor de ordine după ce nava Boracay a fost interceptată de Marina franceză în luna septembrie. Chen nu a fost prezent la audierea care a avut loc luni, fiind reprezentat de avocatul său.

Procesul are loc în contextul în care Franța își amplifică eforturile de a opri transporturile de petrolul rusesc sancționat în largul coastelor sale. În ultimele luni, autoritățile franceze au reținut două nave suspectate că fac parte din „flota fantomă” a Rusiei, petrolierele Boracay și Grinch.

Potrivit instanței, Boracay a fost abordată de forțele speciale franceze în apele internaționale din largul orașului Saint-Nazaire, în timp ce naviga fără pavilion. Procurorii au declarat că nava plecase din portul rusesc Primorsk, la Marea Baltică, și transporta petrol rusesc în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari.

În timpul procesului, au fost citite declarații atribuite lui Chen, în care acesta afirma că cei doi bărbați ruși se aflau la bord la cererea companiei de transport maritim. El i-a descris drept „agenți de securitate” și a susținut că nu știa ce atribuții aveau mai exact.

Nava a fost observată navigând în apropierea Danemarcei, după ce drone au fost observate în apropierea mai multor aeroporturi, determinând autoritățile daneze să investigheze dacă petrolierul ar fi putut servi drept platformă de lansare într-un posibil „atac hibrid”, termen folosit de prim-ministrul Mette Frederiksen. Totuși, un diplomat francez familiarizat cu cazul a declarat că nu au fost găsite dovezi directe care să lege Boracay de incidentele cu drone.

Petrolierele din „flota fantomă” folosesc frecvent pavilioane false sau navighează fără pavilion, ceea ce oferă autorităților maritime europene temeiuri legale pentru a le aborda, întrucât sancțiunile UE nu se aplică în apele internaționale.

Întrebat de Marina franceză despre pavilion, Chen a afirmat inițial că nava arbora pavilionul statului Benin, dar că nu îl arborase din cauza ploii. Ulterior, autoritățile din Benin au confirmat că nava nu era înregistrată acolo. Ancheta franceză a stabilit, de asemenea, că Boracay este singura navă operată de compania sa de transport, înregistrată în Hong Kong.

Procurorii au solicitat o pedeapsă de un an de închisoare și o amendă de 150.000 de euro, sancțiunea maximă prevăzută pentru această infracțiune, precum și emiterea unui mandat internațional de arestare pe numele lui Chen.

Avocatul acestuia, Henri de Richemont, a susținut că clientul său s-a conformat în cele din urmă ordinelor comandantului fregatei franceze și că a încercat doar să obțină aprobarea companiei înainte de a permite echipajului francez să urce la bord.

UE intensifică presiunea asupra flotei din umbră

Procesul din Franța are loc în timp ce Uniunea Europeană lucrează la cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar urma să includă măsuri extinse împotriva sutelor de nave suspectate că transportă petrol rusesc în pofida sancțiunilor occidentale.

UE a sancționat deja peste 600 de nave și analizează măsuri suplimentare care vizează serviciile maritime și porturile, în încercarea de a diminua veniturile care finanțează războiul Rusiei în Ucraina. Unele propuneri, inclusiv cele care ar viza porturile rusești și serviciile maritime, sunt în prezent blocate din cauza opoziției Ungariei.

Franța, care deține una dintre cele mai lungi linii de coastă din UE, s-a aflat în prima linie a aplicării sancțiunilor maritime, desfășurând fregate atât în Atlantic, cât și în Marea Mediterană.

„Pentru noi, este o modalitate de a arăta că măsurile adoptate sunt puse în aplicare”, a declarat un diplomat francez.

Vorbind de la Palatul Élysée, în timpul unei întâlniri cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, președintele francez Emmanuel Macron a cerut măsuri mai dure.

„Trebuie să lucrăm la o interdicție totală a serviciilor maritime pentru exporturile de petrol rusesc”, a afirmat Macron.

