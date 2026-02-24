Horoscop miercuri, 25 februarie. O zodie își ascunde emoțiile, în semn de vulnerabilitate. Alți nativi sunt cu gândul la escapade romantice

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de miercuri, 25 februarie.

Berbec

Iubire - Vreți să fiți în societate, să acceptați ocaziile de a interacționa și de a străluci prin tot ce faceți.

Sănătate - Luptele de ego vă consumă din energie și, ori le evitați, ori vă pregătiți argumentele foarte bine.

Bani - Nu investiți bani în aparențe, adică în haine sau accesorii de firmă sau pentru a fi văzut în locurile care sunt în trend!

Taur

Iubire - Evitați să vă exprimați scepticismul față de realizările partenerului. Acum are nevoie doar să împărtășiți bucuria de moment.

Sănătate - Vă lăsați manipulat de cei din jur și vă aglomerați programul cu diverse favoruri. Riscați să vă epuizați.

Bani - Examinați etapele anterioare și modul cum s-a lucrat. Erorile ce apar acum pot aduce penalizări.

Gemeni

Iubire - Alegeți oameni care să aibă nevoie de experiența voastră și cărora și voi să le solicitați expertiza.

Sănătate - Nu sunteți mulțumit de cum vă simțiți. Reevaluați dacă ritualurile urmate servesc obiectivelor de menținere a sănătății.

Bani - Apar discuții, reproșuri din partea părinților sau a figurilor de autoritate, legat de ritmul de evoluție al carierei.

Rac

Iubire - Mergeți cu grupul de prieteni în locuri mai exotice sau unde să încercați gusturi noi.

Sănătate - Faceți lucrurile cu măsură. Excesele vă epuizează fie psihic, fie fizic.

Bani - Reușiți să evitați cheltuielile inutile dar nu intrați pe teritoriul cardului comun cu al partenerului.

Leu

Iubire - Vă doriți pentru viitor o minivacanță romantică. Nu lăsați lucrurile la întâmplare, ci interesați-vă la o agenție de ofertele pentru martie măcar.

Sănătate - Sunteți într-o stare de calm și armonie interioară care susțin orice inițiativă și plan făcut.

Bani - Apelați la investiții în mediul online sau la aplicații care să vă ajute cu organizarea finanțelor.

Fecioară

Iubire - Simțiți nevoia de intimitate, să vă retrageți în cămin sau într-o atmosferă de securitate emoțională doar cu cei apropiați.

Sănătate - Doriți confort, să fiți răsfățat și să știți că vă bazați pe ajutorul celor dragi.

Bani - Afacerile familiale au prioritate. Acordați timpul și atenția cuvenită discuțiilor despre banii necesari pentru a rezolva dilemele.

