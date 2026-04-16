search
Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Tânăr reținut pentru incitare la ură și violență împotriva evreilor, după ce a publicat materiale extremiste. Ce au găsit polițiștii în locuința sa

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un tânăr din municipiul Hunedoara a fost reținut pentru 24 de ore în urma unei percheziții domiciliare efectuate la locuința sa din Capitală, fiind bănuit de comiterea infracțiunilor de incitare la violență, ură sau discriminare, după ce ar fi publicat materiale cu conținut extremist pe rețelele sociale.

„Având în vedere cercetările efectuate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, polițiștii din cadrul I.P.J. Hunedoara – Serviciul de Investigații Criminale, împreună cu cei ai I.G.P.R. – Direcția de Investigații Criminale, au pus în executare, la data de 16 aprilie a.c., un mandat de percheziție domiciliară în municipiul București, la locuința unui bărbat de 28 de ani, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni, printre care incitare la violență, ură sau discriminare”, se arată într-un comunicat al Poliției Române. 

Faptele ar fi fost săvârșite prin intermediul unor postări publicate în luna martie a acestui an pe diverse platforme din mediul online, potrivit probatoriului administrat.

Din cercetări a reieșit că bărbatul ar fi incitat la ură și violență împotriva evreilor, ar fi confecționat, deținut și utilizat în public simboluri fasciste și ar fi pus la dispoziția publicului materiale cu caracter antisemit.

De asemenea, acesta este bănuit că ar fi promovat cultul unor persoane vinovate de genocid și crime împotriva umanității”, se mai arată în comunicat.

Polițiștii au efectuat o percheziție la locuința tânărului. Captură video Poliția Română
La perchezițiile efectuate joi, 16 aprilie, au fost descoperite mai multe bunuri care prezintă însemne naziste, precum banderole, inele și materiale fasciste, precum și suporturi optice și de stocare a datelor.

Toate aceste probe au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Bărbatul a fost condus la sediul I.P.J. Hunedoara pentru audieri și reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, urmând a fi prezentat procurorului de caz pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul structurilor de suport și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

