Marți, 6 Ianuarie 2026
Prefecta de Argeș, implicată într-un incident cu pacienții la Primiri Urgențe: „Ne-a amenințat pe toți că ne arată ea"

Publicat:

Un incident tensionat a avut loc luni seară la UPU Pitești, unde prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, a fost acuzată de pacienți că ar fi însoțit pe cineva și i-ar fi facilitat accesul „peste rând” la consult. Aceasta susține însă că lucrurile au fost interpretate greșit. Totul a început, conform relatării unui cititor al „Adevărul”, în jurul orei 23.00, atunci când prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, ar fi ajuns la spital însoțind un pacient.

„Aceasta a sărit peste toți oamenii care erau la coadă și a intrat în compartimentul Urgențe. Noi toți eram niște proști care plătim doar taxe, ea avea funcție. Normal că toți ne-am revoltat. Când a auzit că este scandal pe hol, a ieșit să se certe cu noi, cu pacienții. Ca ultima mahalagioaică. Nu cred că un prefect cu funcție așa mare într-un județ trebuie să se comporte cum se comportă Șoșoacă. Toți i-am reproșat că a sărit peste rând, că s-a băgat în față folosindu-și funcția publică și că nu se face așa ceva mai ales că erau unii acolo și de 8 ore”, a relatat cititorul, sub protecția anonimatului.

Ioana Făcăleață le-ar fi spus pacienților aflați în așteptare că a venit în control, „ceea ce s-a dovedit ulterior că este fals”, a mai semnalat sursa citată.

„A pus mâna pe un domn care era mai vocal, l-a apucat de guler și împreună cu cei de la paza l-au dat afară”

Evenimentul nu s-ar fi încheiat aici. „A izbucnit un întreg scandal pentru că ne-a cerut să ieșim afară și a venit și paza de la spital. Apoi a pus mâna pe un domn care era mai vocal, l-a apucat de guler și împreuna cu cei de la paza l-au dat afară. Scandalul a continuat pe hol cu noi toți. Când o doamna a spus că va chema televiziunea, prefecta a început să urle arogant că <extraordinar> ce facem noi. De parcă e buricul pământului. Și ca circul să fie complet, ne-a arătat că în țara asta cei cu funcții sunt privilegiați. Tot ea a sunat și a chemat poliția și ne-a amenințat pe toți că ne arată ea. Este inacceptabil așa ceva. Nu se poate așa nesimțire din partea unui om cu funcție care e plătit din banii noștri”, a mai adăugat cititorul.

„Este nebunie la UPU, avem doar doi medici”

Ioana Făcăleață resinge cu totul varianta prezentată și spune, într-o reacție pentru „Adevărul”, că nu există niciun pacient pe care să-l fi însoțit. A ajuns în schimb la UPU tocmai pentru că cetățenii îi semnalaseră că este o aglomerație teribilă acolo.

Eu ieri am fost la spital pentru faptul că sunt niște aparaturi noi. Am făcut acea postare, iar oamenii au început să-mi sesizeze: bine că aveți aparatură nouă, dar vedeți că stăm foarte mult la Urgență, că stăm de trei-patru ore, că stăm de cinci ore și așa mai departe. Aseară, când m-am uitat pe pagină, am văzut că sunt foarte multe sesizări. (...) Am plecat la spital, l-am sunat pe domnul Dumbravă, domnul manager al Spitalului Județean, și i-am spus: domnule, se pare că avem foarte multe sesizări. A zis - da, în ultimele zile am avut peste 1.000 și ceva de pacienți, este nebunie la UPU, avem doar doi medici -. M-am dus la spital să văd. Am intrat în Unitatea de Primiri Urgențe. Unul dintre medici resuscita, celălalt avea foarte multe cazuri. Am ieșit. Mulți dintre cei care erau acolo, vă dați seama, nu știau probabil cine sunt, dar unii știau. Oamenii erau supărați pentru faptul că așteaptă destul de mult. Am încercat să le explic că sunt, de fapt, doar doi medici, că se fac eforturi să-i primească pe toți cât mai repede, doar că există un triaj în ceea ce privește urgența. Cei care sunt, într-adevăr, urgență, au prioritate. Cei care nu sunt atât de mari urgențe, au un timp de așteptare mai lung”, a relatat prefectul Ioana Făcăleață. 

În acel moment, între oamenii aflați în așteptare ar fi pornit un conflict. Pacienții au început să se certe între ei, să se jignească reciproc, alții să-i adreseze injurii prefectului, punct în care Ioana Făcăleață i-ar fi rugat să se calmeze, pentru că vor fi cu toții consultați. Făcăleață respinge categoric faptul că ar fi însoțit de fapt în UPU un pacient, înlesnindu-i astfel acestuia accesul. „Unde este pacientul? Am venit cu mașina mea, singură. Este în video-ul respectiv surprinsă vreo discuție despre asta? Nu are cum să fie o discuție despre faptul că eu am venit cu un pacient. Eu nu am avut nicio discuție despre asta. Oamenii îmi spun același lucru, ceea ce vă spun și dumneavoastră, că așteaptă foarte mult”, a mai adăugat prefectul.

Făcăleață recunoaște că a sunat la poliție, pentru că lucrurile puteau degenera, dar spune că nimeni nu a fost în final sancționat. A explicat de asemenea că a luat decizia de a merge la spital în ideea că dacă se semnalează deficiențe acestea ar putea fi rezolvate. 

Piteşti

