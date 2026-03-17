Nostalgia sovietică persistă: Majoritatea rușilor regretă destrămarea URSS și îl consideră pe Gorbaciov responsabil

Peste jumătate dintre ruși privesc cu nostalgie spre Uniunea Sovietică și consideră că dispariția acesteia a fost o pierdere majoră. Un sondaj recent arată că mulți îl văd pe Mihail Gorbaciov drept principalul responsabil pentru prăbușirea statului sovietic.

Un procent de 57% dintre ruși afirmă că regretă destrămarea Uniunii Sovietice și îl consideră vinovat pe Gorbaciov, potrivit unui sondaj publicat marți, citat de Agerpres.

Rezultatul s-a menținut relativ stabil în ultimii ani, însă este în scădere față de 2005, când 75% dintre respondenți declarau că regretă dispariția URSS.

Generațiile mai în vârstă, cele mai nostalgice

Datele sondajului realizat de Centrul Rus pentru Studiul Opiniei Publice (VTSIOM) arată că nostalgia este mult mai pronunțată în rândul persoanelor născute între anii ’40 și ’60.

În această categorie, aproximativ 80% spun că regretă destrămarea Uniunii Sovietice, un nivel comparabil cu cel al celor care susțin reabilitarea lui Stalin.

În schimb, doar 14% dintre cei născuți după prăbușirea URSS afirmă că le pare rău după dispariția acesteia.

Opiniile sunt împărțite în ceea ce privește inevitabilitatea colapsului sovietic. Aproximativ o treime dintre respondenți consideră că prăbușirea URSS era inevitabilă. Cu toate acestea, majoritatea, 57%, nu este de acord cu această idee.

Gorbaciov, indicat drept vinovat. Poziția lui Putin

Cei care nu văd destrămarea ca fiind inevitabilă îl indică pe Gorbaciov drept responsabil. Această opinie este împărtășită și de președintele rus, Vladimir Putin.

Gorbaciov a demisionat în decembrie 1991, cu o zi înainte ca Uniunea Sovietică să înceteze oficial să mai existe.

După moartea sa, pe 30 august 2022, Kremlinul l-a descris drept un lider care „a schimbat istoria lumii”, dar i-a reproșat în același timp „romantismul” în privința apropierii de Occident.

La rândul său, Vladimir Putin a calificat destrămarea URSS drept „cea mai mare tragedie geopolitică a secolului al XX-lea”, deși a admis că refacerea unui astfel de stat nu este realistă.

„Oricine nu regretă căderea URSS nu are inimă. Oricine își dorește restaurarea ei nu are creier”, a declarat liderul rus.