Foto Palatul Voievodal-Curtea Veche intră în reabilitare: prima curte domnească din București va fi salvată de la distrugere

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat că Palatul Voievodal-Curtea Veche din Centrul Vechi va intra în lucrări de punere în siguranță.

„Salvăm de la distrugere totală prima curte domnească a orașului! Palatul Voievodal-Curtea Veche are 570 de ani și datează din secolul XV”, transmite PMB pe Facebook.

Vineri, primarul genral Ciprian Ciucu a semnat autorizația de construire pentru punerea în siguranță a monumentului, aflat într-o stare avansată de degradare. Lucrările ar putea începe în 3-4 săptămâni și ar dura 4-6 luni.

„Cel mai vechi monument medieval din București este într-o stare avansată de degradare, are infiltrații, plouă în interior, este plin de buruieni și are nevoie urgent de protecție.”

Instituția preciează că palatul se află pe strada Franceză nr. 19-23, în Centrul Vechi, și ocupă o suprafață de 3.380 mp și conține nouă corpuri de clădire.

„S-a mai încercat o punere în siguranță, în 2018, însă lucrările au fost oprite doi ani mai târziu și abandonate. Nu au fost luate atunci nici cele mai mici măsuri de conservare a monumentului istoric. Până în 2015, aici a funcționat un muzeu.

După punerea în siguranță, Curtea Veche va fi restaurată. E important să nu ne pierdem istoria și identitatea!”

Historia scrie că Palatul Voievodal-Curtea Veche este prima dintre cele patru reședințe domnești din București.

Curtea Veche a fost dezvoltată în secolul al XVI-lea de domnitorul Mircea Ciobanul, care a construit palatul voievodal și biserica „Buna Vestire”, iar ulterior a fost extinsă de mai mulți domnitori, inclusiv în vremea lui Matei Basarab, la mijlocul secolului al XVII-lea.

→ Imaginea 1/6: Palatul Voievodal-Curtea Veche/FOTO: Facebook/PMB

Ansamblul a intrat în declin după incendiile din 1712 și 1718, cutremurul din 1738 și războiul austro-ruso-turc din 1768-1774. După construirea „Curții Noi” de către Alexandru Ipsilanti, în 1775, vechea reședință a primit numele de „Curtea Veche”. Degradarea a continuat până la marele incendiu din 1847.

Între 1969 și 1974 pe ruinele sale a fost amenajat Muzeul Curtea Veche, care păstrează inclusiv fragmente din vremea lui Vlad Țepeș.

De la 18 noiembrie 2015, muzeul a fost închis în vederea realizării unor lucrări de consolidare, anunța Muzeul Municipiului București.