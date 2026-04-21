Restricții de circulație în zona pasajului Piața Presei, pentru lucrări la magistrala de metrou M6

Reprezentanții Brigăzii Rutiere au anunțat restricții temporare de trafic, în noaptea de 21-22 aprilie, în zona pasajului Piața Presei, din București, în contextul lucrărilor la magistrala de metrou M6.

„În noaptea de 21/22 aprilie a.c., în intervalul orar 23.00-05.00, pentru desfășurarea unor verificări în cadrul lucrării de construcție a magistralei de metrou M6, se va restricționa circulația în Pasajul Piața Presei”, transmite instituția citată.

De aceea, Brigada Rutieră recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție sporită, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare, precum şi semnalele și indicațiile poliţiştilor rutieri.

Metrorex transmite că restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de montare a echipamentelor de măsurare topografică, în zona viitoarei stații de metrou Piața Montreal, pe Secțiunea Sud a viitoarei Magistrale 6.

„Vor fi montați reperi topografici necesari monitorizării structurale a pasajului și a construcțiilor din zona de influență, cu acordul autorităților competente. În afara intervalelor menționate, circulația în pasaj se va desfășura normal.”

Compania adaugă că traficul de pe carosabilul din afara pasajului nu va fi restricționat și nu va fi deviat. Pentru a reduce impactul asupra traficului, lucrările se desfășoară exclusiv pe timpul nopții.

Între timp, lucrările la Magistrala 6 de metrou, spre Aeroportul Internațional Henri Coandă de la Otopeni, avansează pe ambele secțiuni, scrie Club Feroviar.

Pe tronsonul sud (1 Mai – Tokyo), structura de rezistență a ajuns la aproximativ 63%, în timp ce pe secțiunea nord (Tokyo – Aeroport Otopeni) progresul este de 28%.

Pe zona sud, utilajele de foraj TBM „Sfânta Maria” și „Sfânta Ana” au realizat o mare parte din tuneluri: „Sfânta Maria” a săpat 2.358 m și mai are 476 m până la Piața Montreal, iar „Sfânta Ana” a săpat 2.006 m și mai are de parcurs 828 m.

La nivelul stațiilor, lucrările sunt avansate la Aeroport Băneasa (82%), Piața Montreal și Expoziției (ambele 76%) și Gara Băneasa (73%), în timp ce la stația 1 Mai progresul este de 33%.

Pe secțiunea nord, lucrările sunt în stadii mai incipiente, cu procente cuprinse între 8% (Bruxelles) și 35% (Otopeni și Aeroport Otopeni), în timp ce stația Ion I.C. Brătianu a ajuns la 78%.

Proiectul este realizat de asocieri de constructori turci, contractele pentru cele două secțiuni fiind semnate de Metrorex în 2022 și 2023.