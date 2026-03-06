search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
București, capitala care trăiește pe datorie

Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu pare să aibă hotărârea lui Ilie Bolojan în asumarea funcției. Ca și Bolojan în coaliția de guvernare, Ciucu trebuie să negocieze cu consilierii fiecare proiect.

O clădire degradată din centrul Bucureștiului
O clădire degradată din centrul Bucureștiului

Ciprian Ciucu nu are majoritate în Consiliul General, consilierii PSD și AUR punându-i bețe-n roate la multe din proiectele pentru o metropolă mai puțin poluată, mai funcțională, mai puțin datornică, mai puțin dărăpănată – aproape 900 de clădiri sunt încadrate în clasele unu și doi de risc seismic. 

Companiile municipale au acumulat de-a lungul anilor datorii de 3 miliarde de lei, o moștenire de care sunt responsabili și foștii primari. Unii dintre ei au fost incapabili să urmărească cum se pierd banii publici sau interesați de combinații cu șefii companiilor municipale.

Bucureșteni fără apă caldă 

Despre Societatea de Transport București (STB), Ciprian Ciucu a scris recent pe Facebook că „cifra de afaceri a STB este cam cât bugetul Brașovului, undeva la 1,6 miliarde de lei, iar datoria STB la ANAF este spre 1,4 miliarde de lei. Mi se pare incredibil!“

Nu doar compania de transport e în pragul falimentului, ci și Termoenergetica, societatea care are datorii la ELCEN (Societatea Comercială Electrocentrale București) de 1,4 miliarde de lei. Insolvența Termoelectrica duce automat la insolvența ELCEN, a explicat Ciprian Ciucu, ceea ce ar fi un dezastru pentru bucureșteni.

Și în această iarnă, o mare parte din locuitorii Capitalei nu au avut apă caldă și căldură la parametrii optimi, sute de mii de locuințe fiind aproape neîncălzite. Asta pentru că în 36 de ani nu s-a reușit înlocuirea decât parțială a celor 1.000 de kilometri de rețele de termoficare cât are Bucureștiul.

Tocmai în această stare de fapt, consilierii PSD ai Consiliului General al Capitalei amenință că intră în grevă pentru că nu e pus pe ordinea de zi un proiect prin care bucureștenii care au stat toată iarna cu caloriferele amorțite să nu mai plătească facturile. Din păcate, nici până azi nu s-a legiferat ca beneficiarul să încheie un contract cu furnizorul de agent termic și apă caldă astfel încât acesta să poată fi tras la răspundere dacă nu își respectă angajamentul. Despre felul în care au înțeles situația dezastruoasă a Bucureștiului consilierii PSD, primarul Ciucu a declarat că „obiectivul a fost unul de a justifica un blocaj în Consiliul General, un blocaj al acestui oraş, din cauza căruia vor suferi bucureştenii“.

Poluarea ar trebui să fie o prioritate 

Trei sferturi din bucureșteni spun că România se îndreaptă într-o direcție greșită, potrivit unui sondaj CURS realizat în februarie. Bucureștenii consideră că principalele probleme care ar trebui rezolvate de Primăria Capitalei sunt traficul și aglomerația (24%), impozitele și taxele (16%), problema apei calde și a termoficării (14%), curățenia, salubritatea și sistemul medical (fiecare câte 10%) iar poluarea – 7%.

E o necunoscută de ce bucureștenii nu indică poluarea printre prioritățile majore pe care Primăria Capitalei ar trebui să le rezolve.

Potrivit raportului „Starea mediului în București“, realizat de Fundația Comunitară București în 2025, citat de Mediafax, traficul rutier este principala sursă de noxe, iar natura urbană este mult sub normele Uniunii Europene.

Aproape 80% din suprafața Capitalei este acoperită de asfalt și construcții, iar numărul de arbori pentru fiecare locuitor este de trei ori mai mic decât recomandarea UE.

Doar puțin peste jumătate din deșeuri sunt tratate, restul fiind depozitate în gropi sau mormane de gunoi apărute peste noapte, unele dintre ele aflate doar la câțiva metri de locuințe.  

În București ar mai fi nevoie de peste un milion de arbori

Zeci de mii de arbori au fost tăiați până acum pe întreaga suprafață a Capitalei, amenda pentru fiecare fiind una modică, de 50 de lei. Abia anul trecut, legislația a fost modificată, amenda pentru un arbore tăiat ilegal fiind de 5.000 de lei. Pe de altă parte, din cauza indiferenței decidenților de la Administrația Domeniului Public (ADP) și de la cele șase primării de sector ale Bucureștiului, toaletarea arborilor nu se face la timp sau nu se face deloc, astfel că furtunile culcă la pământ mii de arbori în fiecare an.

Președintele Fundației Eco-Civica, Dan Trifu, a declarat, potrivit Agerpres, că în București ar mai fi necesari peste un milion de arbori de aliniament, în condițiile în care astfel de plantații opresc 40-60% din emisiile atmosferice și nivelul de zgomot. Doar fostul primar al Sectorului 6 Ciprian Ciucu, actualmente primarul general al Capitalei, a plantat în mandatul său zeci de mii de arbori, a amenajat parcuri și spații verzi și a plantat flori exotice perene. 

George Arun - DW

Opinii

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

