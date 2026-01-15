Proiectele începute de Primăria Capitalei vor fi finalizate. 50 de km de linii de tramvai, în modernizare. Ciucu: „Avem nevoie de bani și de timp”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, 15 ianuarie, că toate proiectele demarate de Primăria Municipiului București vor continua și vor fi duse la bun sfârșit, în ciuda situației financiare dificile a instituției. Ciucu a precizat că a avut întâlniri cu reprezentanții Băncii Europene de Investiții pentru cofinanțarea proiectelor cu fonduri europene, subliniind că lucrările nu vor stagna.

„Proiectele deja începute se vor întâmpla şi vor fi finalizate. Ieri m-am văzut cu reprezentanţi ai Băncii Europene de Investiţii, ca să cofinanţăm proiectele cu fonduri europene. Lucrările nu vor stagna! Ca să avem proiecte de regenerare urbană în zona centrală în special (care acum e o ruşine), avem nevoie de PUZ-uri. O sa fac PUZ-uri, studii de fezabilitate, dar pentru a schimba faţa Capitalei, pentru a avea un oraş de care să fim cum adevărat mândri, avem nevoie de bani. Şi de timp!”, a afirmat primarul general.

Primăria Capitalei a prezentat, joi, o parte dintre marile proiecte de investiţii aflate în derulare sau în pregătire pentru acest an. Potrivit PMB, reabilitarea a 50 de kilometri de linii de tramvai reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte finanţate din fonduri europene.

Până în prezent, 4,5 kilometri de şine au fost finalizaţi (fără recepție), 26 de kilometri sunt în execuţie (pe Bd. Expoziţiei, Str. Victor Popişteanu, Puţul lui Crăciun, Str. Dornei, Str. Clăbucet, Bd. Chişinău, Bd. Basarabia, Theodor Pallady, Calea Călăraşi), iar pentru alte tronsoane urmează să fie dat ordinul de începere a lucrărilor. Finalizarea întregului proiect este estimată pentru anul 2029, pe perioada lucrărilor fiind asigurat transport alternativ cu autobuze STB.

Un alt proiect major vizează Pasajul Basarab, aflat de peste un deceniu într-o situaţie juridică şi tehnică incertă. Primarul Ciprian Ciucu a anunțat că se va face recepţia la starea fizică actuală a pasajului, pentru a putea fi întabulat şi pentru a începe lucrările de remediere. „Treaba mea este să mă asigur că oamenii circulă în siguranţă. Cum să fac asta, dacă nu pot asigura mentenanţa pasajului?”, a declarat Ciprian Ciucu.

Pe lista investiţiilor discutate se mai află urgentarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea, Patinoarul Flamaropol, extinderea şi reabilitarea bulevardului Dimitrie Pompeiu, soluții de mentenanță pentru Arena Națională, punerea în conservare a Palatului Voievodal Curtea Veche și consolidarea Maternității Bucur.

Primăria Capitalei mai anunţă că vor fi demarate procedurile pentru elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale în zonele centrale, precum Bulevardul Magheru, Piața Amzei, Calea Victoriei, zona Sălii Palatului şi Grădina Icoanei, în vederea proiectelor de regenerare urbană. „Ne aşteaptă multă treabă!”, subliniază primarul.

