Curtea de Apel București respinge cererea de suspendare a Comitetului pe justiție inițiat de premierul Ilie Bolojan

Instanța a decis că solicitarea depusă de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept este neîntemeiată. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile.

Curtea de Apel București a respins, joi, cererea de suspendare a activității Comitetului pe justiție constituit la finalul anului trecut la inițiativa premierului Ilie Bolojan. Decizia vine în aceeași zi în care secția pentru judecători a CSM a transmis, într-un comunicat de presă, că participarea reprezentanților săi la prima întâlnire a Comitetului, desfășurată pe 14 ianuarie la Palatul Victoria, nu a lămurit nici scopul real al acestuia, nici legitimitatea lui.

Cererea a fost depusă de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept (CASD), organizație care a contestat, alături de fostul candidat Călin Georgescu, anularea turului al doilea al alegerilor prezidențiale din 2024.

Ce a decis instanța

În soluția pe scurt, Curtea de Apel București a respins solicitarea și a admis mai multe excepții și intervenții în dosar. „Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant al dnei Elena Radu pentru reclamanta CASD, ca neîntemeiată. Respinge excepţiile lipsei calităţii procesuale active şi lipsei de interes a reclamantei, ca neîntemeiate. Admite excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Guvernul României şi Secretariatul General al Guvernului. Respinge cererea formulată în contradictoriu cu pârâţii Guvernul României şi Secretariatul General al Guvernului, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuale pasivă. Respinge cererea de suspendare a executării Deciziei nr.574/2025 formulată în contradictoriu cu pârâtul PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI, ca neîntemeiată. Admite cererile de intervenţie accesorie formulate în interesul pârâtului de către intervenientele Asociaţia FORUMUL JUDECĂTORILOR DIN ROMÂNIA, Asociaţia VOCI PENTRU DEMOCRAŢIE ŞI JUSTIŢIE, Cancelaria Prim-Ministrului, Asociaţia DECLIC şi Asociaţia FUNKY CITIZENS. Anulează cererea de intervenţie accesorie în interesul pârâţilor formulată de intervenienta Panioglu Daniela”, se arată în hotărârea pe scurt a instanței.

Decizia Curții de Apel nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare.

De ce a fost creat Comitetul pe justiție

În luna decembrie, premierul Ilie Bolojan a decis constituirea unui grup de lucru pentru analiza legislației din justiție, după ce un documentar Recorder a scos la iveală cazuri de corupție din sistem. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, iar comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, așa cum este denumit oficial, este condus de un reprezentant al Cancelariei prim-ministrului.