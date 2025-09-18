Test antidrog la spital pentru primarul Băluță, după ce activistul Ceaușescu l-a testat pozitiv la marijuana. Rezultatul final

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a mers joi după-amiază la Spitalul „Bagdasar-Arseni” pentru a efectua un test antidrog, după ce un test rapid făcut anterior de activistul Marian Moroșanu, cunoscut drept „Ceaușescu”, indicase un rezultat pozitiv la marijuana.

Moroșanu s-a prezentat joi la Primăria Sectorului 4, unde a declarat că „așa cum a promis”, va supune primarii unor teste antidrog rapide. „Primul primar a fost Daniel Băluță. Testul pentru cocaină a ieșit negativ. Testul la marijuana a ieșit pozitiv”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Întrebat despre rezultat, Daniel Băluță a spus: „Sunt convins că acest test face parte din marja de eroare pe care o are orice categorie de test de genul acesta”.

Ulterior, edilul s-a prezentat la spital, unde a efectuat un test de urină. Rezultatul a fost negativ. „Important este să nu judecăm pe nimeni până când nu avem confirmări. Este foarte important pentru toți să nu consume substanțe psihoactive”, a declarat Băluță.