Boxele de pe terasele din Centrul Vechi, date jos după controale ale Poliției Locale. Amenzi de peste 60.000 de lei

Primăria Municipiului București anunță că polițiștii locali au desfășurat controale în Centrul Vechi al Capitalei, în urma cărora au fost eliminate boxele amplasate în exteriorul teraselor și restaurantelor.

„Am dat jos boxele din Centrul Vechi. Poliția Locală a Municipiului București a fost în control, le-a pus în vedere că liniștea riveranilor trebuie respectată și s-au conformat. Boxele nu mai există prinse la exterior”, a transmis instituția.

Potrivit autorităților, în ultimele zile au fost verificate peste 50 de terase și restaurante din zonă, iar operatorii economici au fost avertizați să respecte regulile privind nivelul de zgomot.

„Continuăm controalele și nu facem rabat de la reguli. Amenzile ajung la peste 60.000 de lei”, au mai precizat reprezentanții Primăriei.

Investiții de 2,7 miliarde de lei în București

Separat, Primăria Capitalei a anunțat că bugetul pentru acest an include investiții de aproximativ 2,7 miliarde de lei, destinate atât continuării proiectelor aflate în derulare, cât și lansării unor noi lucrări.

Potrivit autorităților, mai mult de jumătate din această sumă provine din fonduri europene. Printre proiectele finanțate se numără consolidarea unui bloc din Rahova, restaurarea Palatul Voievodal Curtea Veche, reconstruirea Podului Calicilor, amenajarea malurilor Dâmbovița între Piața Unirii și Podul Izvor, dar și dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete, cu încă 13 kilometri de piste noi.

Autoritățile susțin că aceste investiții au ca obiectiv modernizarea orașului și creșterea calității vieții pentru locuitori.