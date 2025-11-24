Restricții de circulație pentru construcția Magistralei 6 de metrou. Anunțul Metrorex

Metrorex anunță instituirea restricțiilor temporare de circulație pe Drumul Național 1 (DN1), în zona intersecției cu Strada Padina, pentru execuția lucrărilor la viitoarea stație de metrou PARIS, parte din proiectul „Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)”.

Restricții temporare de circulație pe DN1 în dreptul străzii Padina, la viitoarea stație de metrou PARIS, Magistrala 6.

Începând de astăzi, 24 noiembrie:

Pe sensul Ploiești – București circulația va fi restricționată la 2 benzi ;

Pe sensul București – Ploiești se vor menține 3 benzi de circulație ;

În weekend pot apărea restricții suplimentare temporare pe ambele sensuri.

Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară.

Lucrările se desfășoară cu avizul CNAIR – SDN București, emis cu acordul DRDP București, CTC PMB și Brigăzii Poliției Rutiere București.

„Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni, Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni” este un proiect de utilitate publică, de interes național, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017.

Noua linie de metrou va asigura legătura directă între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Otopeni, contribuind la dezvoltarea rețelei de transport trans-european.

Noua linie de metrou M6 este împărțită în două secțiuni, cu un traseu total de 14,2 km și va cuprinde 12 stații, având ca punct comun stația Tokyo, care permite astfel abordarea în paralel a săpării tunelului, din două direcții cu utilajele TBM și, ulterior, contractarea unitară a lucrărilor de semnalizăre și de achiziții material rulant.

M6 este prima magistrală care traversează granița Capitalei în județul Ilfov, iar secțiunea 1 are o lungime de 6,6 km și 6 stații, fiind cuprinsă între stația 1 Mai (existentă) și stația Tokyo (zona comercială Băneasa), după cum urmează: 1 Mai (existentă), Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo.

„Termenul este 2028 pentru secţiunea de sud şi 2029 pentru secţiunea de nord, inclusiv partea de finisaje. Se va putea circula la nivel de metrou până la aeroportul Otopeni", a precizat Ionel Scrioşteanu, secretar de stat Ministerul Transporturilor.