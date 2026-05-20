Schimbare radicală la Google. Motor de căutare nou, după 25 de ani. AI-ul Gemini introduce un mod conversațional extins

Google a anunțat cea mai mare transformare a motorului său de căutare din ultimii 25 de ani. Compania renunță treptat la modelul clasic bazat pe cuvinte-cheie și introduce o experiență centrată pe inteligență artificială și agenți AI care funcționează permanent în fundal.

Noua versiune a Google Search este alimentată de modelul AI Gemini 3.5 Flash și introduce un mod conversațional extins, capabil să înțeleagă cereri complexe formulate natural, fără a mai fi nevoie de combinații scurte de cuvinte-cheie.

Compania susține că funcția „AI Mode” a depășit deja un miliard de utilizatori lunar, iar numărul interogărilor se dublează la fiecare trimestru, conform platformei Android Central.

Căutări cu text, imagini, clipuri video și fișiere

Noua interfață Search va permite utilizatorilor să caute informații folosind mai multe tipuri de conținut simultan: text, imagini, videoclipuri, fișiere și chiar tab-uri active din browserul Chrome.

Google afirmă că sistemul poate anticipa intenția utilizatorului și poate ajuta la formularea întrebărilor prin intermediul inteligenței artificiale.

În plus, AI Overview devine complet conversațional, permițând utilizatorilor să continue dialogul și să primească răspunsuri contextualizate, atât pe desktop, cât și pe mobil.

Agenți AI care monitorizează internetul non-stop

Cea mai importantă noutate este introducerea agenților AI care funcționează continuu în fundal și monitorizează informații de pe internet.

Acești agenți pot urmări site-uri de știri, bloguri, date financiare sau informații sportive și pot trimite utilizatorilor actualizări personalizate.

De exemplu, utilizatorii pot cere sistemului să urmărească apariția unui anumit model de adidași, oferte pentru apartamente sau alte informații specifice, iar AI-ul va analiza constant web-ul și va trimite notificări relevante.

Totodată, Google introduce și funcții de rezervare automată pentru experiențe și servicii locale. Utilizatorii vor putea cere motorului de căutare să găsească, de exemplu, o sală karaoke disponibilă pentru un anumit număr de persoane, iar AI-ul va combina prețurile, disponibilitatea și linkurile de rezervare.

Aceste funcții vor fi lansate inițial în SUA.

Funcții avansate disponibile doar pentru abonați

Google a anunțat că agenții AI pentru monitorizare continuă vor fi disponibili în această vară doar pentru abonații Google AI Pro și Ultra.

În schimb, unele funcții noi, precum elementele vizuale interactive generate automat de AI — grafice, tabele sau simulări — vor fi gratuite pentru toți utilizatorii Search.

Compania extinde și funcția „Personal Intelligence” în aproape 200 de țări și 98 de limbi. Utilizatorii vor putea conecta servicii precum Gmail, Google Photos și, ulterior, Google Calendar, pentru ca inteligența artificială să ofere răspunsuri personalizate pe baza contextului personal.

Google susține că utilizatorii vor avea control complet asupra datelor și aplicațiilor conectate.