search
Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Sorin Grindeanu, la Interviurile „Adevărul”, de la ora 15.00

Video Gest de campion făcut de Leonard Doroftei pentru o cauză nobilă. Echipamentul de la un meci memorabil, scos la licitație

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Leonard Doroftei susține lansarea primei clinici medicale pentru copii din România, un proiect al Crucii Roșii Române.

Leonard Doroftei la un eveniment
Leonard Doroftei are 56 de ani FOTO Crucea Roșie

Echipamentul sportiv, format din șort și maiou, purtat de Leonard Doroftei în timpul partidei susținute în fața pugilistului Paul Spadafora, pe 17 mai 2003, va fi scos la licitatie, pe 29 mai 2026, la Artmark.

Dacă nu ar fi fost pentru o cauză nobilă, acest echipament n-ar fi plecat niciodată din casa familiei Doroftei”, spune fostul pugilist.

Leonard Doroftei se alătură Crucii Roșii Române și susține lansarea primei clinici medicale mobile pentru copii din România.

Viitoarea clinică, programată să funcționeze în cadrul Caravanei de Sănătate a Crucii Roșii Române, își propune să aducă serviciile medicale mai aproape de copiii vulnerabili. 

Pe 29 mai 2026, echipamentul va fi licitat la Artmark, în cadrul licitației „All Stars Game”, la prețul de pornire de 1.000 de euro.

image

Leonard Doroftei a donat acest echipament în luna iulie a anului 2025, în cadrul evenimentului care a marcat 149 de ani de activitate umanitară ai Crucii Roșii Române.

Așa a simțit sufletul meu în acel moment pentru că nu este un simplu echipament, este un echipament care mi-a oferit cel mai frumos meci pe care un boxer român a reușit să-l ofere vreodată. A fost un meci de unificare a două centuri, între doi campioni mondiali, într-o seară în care leul românesc a fost mai valoros decât dolarul american. S-a terminat egal, dar asta m-a făcut să mă simt mândru”, a declarat Leonard Doroftei pentru Crucea Roșie Română.

Echipamentul a fost purtat de pugilistul român Leonard Doroftei în data de 17 mai 2003 (18 mai, ora 6:00 în România), în timpul partidei susținute în fața lui Paul Spadafora. Meciul de box, care a avut loc la Petersen Events Center din Pittsburg, Pennsylvania, a contat pentru unificarea titlurilor WBA și IBF, la categoria semiușoară. Partida, desfășurată pe durata a 12 runde, s-a încheiat la egalitate după decizia celor 3 judecători.

Mulți observatori au apreciat că Leonard Doroftei ar fi trebuit să câștige detașat la puncte. După partidă, Doroftei a susținut că rezultatul din partida cu Spadafora a fost cea mai mare nedreptate care i s-a comis în întreaga carieră sportivă.

În urma acestui rezultat, Leonard Doroftei a ratat șansa de a deține și centura IBF, dar și-a păstrat-o pe cea WBA. Deși Comitetul executiv al WBA și-a dat acordul pentru un meci revanșă cu Spadafora, partida nu a mai avut loc.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
digi24.ro
image
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
stirileprotv.ro
image
Apar date noi în scandalul „traficului de influență” Gheorghiu-Schwarz, subiect blocat de Google. Cei doi giganți și-au dat mâna pentru „suveranitate digitală”. Legătura cu Oana Gheorghiu și „emailurile exploratorii”
gandul.ro
image
Acord istoric în SUA: „Cadoul” fiscului american pentru Trump
mediafax.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
fanatik.ro
image
Un arhitect explică dezvoltarea haotică și traficul de coșmar din București. Bogdan Fezi: „Suntem mai rău ca acum 100 de ani”
libertatea.ro
image
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei Căpitănescu
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Mirii au "tras linie" după nunta anului în România. Cât au încasat, după ce au plătit peste 200.000 € pentru eveniment
digisport.ro
image
Drama prin care trece Alina Oprea de la „Desafío: Aventura”, presupusa iubită a lui Steve Ant, fostul partener al Ramonei Olaru
click.ro
image
O rețea criminală europeană a produs cărbuni pentru grătar din cenușă toxică, anunţă poliţia din Italia
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Vremea se schimbă radical. Alerte de ploi, vijelii și coduri galbene de vânt până sâmbătă în toată țara
observatornews.ro
image
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
cancan.ro
image
Decizia care poate aduce bani în plus la pensie pensionarilor cu grupe de muncă. Tribunalul se pronunță azi
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Subiecte la Evaluarea Națională 2026, clasa a IV-a, la Matematică. Elevii au avut exerciții despre leul românesc și istoria monedei naționale
playtech.ro
image
Cât câștigă șoferul, paznicul sau bufetierul de la Primăria Capitalei. Cine are cel mai mare salariu din instituție: nu e Ciprian Ciucu
fanatik.ro
image
Câte ouă poți mânca pe zi fără să îți afecteze sănătatea. Concluziile unor studii recente
ziare.com
image
Ianis Hagi semnează
digisport.ro
image
S-a aflat cine a venit să o conducă pe ultimul drum pe Alisia, tânăra ucisă în Bihor. Tatăl vitreg al fetei a făcut mărturisiri emoționante: „Nu mai aveam ce să discut cu el”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Angelicăi Flutur din inima Bucovinei. Este ruptă din povești. E în vârf de deal și zici că e de turtă dulce. E cea mai frumoasă casă din România / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Acuze fără precedent lansate de Traian Băsescu. „Se pregătesc să saboteze România”
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Cele două momente-cheie ale vieții în care oamenii îmbătrânesc brusc, arată cercetările
actualitate.net
image
Afidele pot distruge rapid plantele. Soluția simplă folosită de grădinari împotriva păduchilor verzi
actualitate.net
image
Gina Patrichi ar fi împlinit 90 de ani. Cum arată mormântul din Cimitirul Bellu al actriței care și-a adorat soțul: „Fără iubire nu se poate face nimic”
click.ro
image
Testul care îți pune la încercare atenția și IQ-ul. Găsește litera „N” inversată în doar 13 secunde
click.ro
image
Dumbo din Agigea este câștigătorul primei ediții „Desafio: Aventura”: „Mi-am dorit trofeul”. Ce gest frumos are de gând să facă după ce a câștigat 150.000 de euro
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Kylie Minogue foto Profimedia jpg
Era pe punctul de-a se mărita când l-a întâlnit pe cel mai sexy bărbat din lume și a dispărut în baie cu el
clickpentrufemei.ro
Batalla de Puebla, 5 5 1862 (1870) png
Bătălia de la Puebla, victoria care i-a năruit visul lui Napoleon al-III-lea de a avea un Imperiu Francez în Mexic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele două zodii care vor avea parte numai de reușite și satisfacții în prima săptămână a lunii iunie. Au susținere din partea Divinității
image
Gina Patrichi ar fi împlinit 90 de ani. Cum arată mormântul din Cimitirul Bellu al actriței care și-a adorat soțul: „Fără iubire nu se poate face nimic”

OK! Magazine

image
Suferința din spatele celui mai cald zâmbet: regina este devastată din cauza bolii mamei sale. „E o situație foarte dureroasă”

Click! Pentru femei

image
Mariajul deschis, secretul unei relații de 75 de ani? Despre ce cuplu hollywoodian e vorba?

Click! Sănătate

image
4 simptome timpurii ale cancerului de colon pe care ar trebui să le cunoști