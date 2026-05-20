Video Gest de campion făcut de Leonard Doroftei pentru o cauză nobilă. Echipamentul de la un meci memorabil, scos la licitație

Leonard Doroftei susține lansarea primei clinici medicale pentru copii din România, un proiect al Crucii Roșii Române.

Echipamentul sportiv, format din șort și maiou, purtat de Leonard Doroftei în timpul partidei susținute în fața pugilistului Paul Spadafora, pe 17 mai 2003, va fi scos la licitatie, pe 29 mai 2026, la Artmark.

„Dacă nu ar fi fost pentru o cauză nobilă, acest echipament n-ar fi plecat niciodată din casa familiei Doroftei”, spune fostul pugilist.

Leonard Doroftei se alătură Crucii Roșii Române și susține lansarea primei clinici medicale mobile pentru copii din România.

Viitoarea clinică, programată să funcționeze în cadrul Caravanei de Sănătate a Crucii Roșii Române, își propune să aducă serviciile medicale mai aproape de copiii vulnerabili.

Pe 29 mai 2026, echipamentul va fi licitat la Artmark, în cadrul licitației „All Stars Game”, la prețul de pornire de 1.000 de euro.

Leonard Doroftei a donat acest echipament în luna iulie a anului 2025, în cadrul evenimentului care a marcat 149 de ani de activitate umanitară ai Crucii Roșii Române.

„Așa a simțit sufletul meu în acel moment pentru că nu este un simplu echipament, este un echipament care mi-a oferit cel mai frumos meci pe care un boxer român a reușit să-l ofere vreodată. A fost un meci de unificare a două centuri, între doi campioni mondiali, într-o seară în care leul românesc a fost mai valoros decât dolarul american. S-a terminat egal, dar asta m-a făcut să mă simt mândru”, a declarat Leonard Doroftei pentru Crucea Roșie Română.

Echipamentul a fost purtat de pugilistul român Leonard Doroftei în data de 17 mai 2003 (18 mai, ora 6:00 în România), în timpul partidei susținute în fața lui Paul Spadafora. Meciul de box, care a avut loc la Petersen Events Center din Pittsburg, Pennsylvania, a contat pentru unificarea titlurilor WBA și IBF, la categoria semiușoară. Partida, desfășurată pe durata a 12 runde, s-a încheiat la egalitate după decizia celor 3 judecători.

Mulți observatori au apreciat că Leonard Doroftei ar fi trebuit să câștige detașat la puncte. După partidă, Doroftei a susținut că rezultatul din partida cu Spadafora a fost cea mai mare nedreptate care i s-a comis în întreaga carieră sportivă.

În urma acestui rezultat, Leonard Doroftei a ratat șansa de a deține și centura IBF, dar și-a păstrat-o pe cea WBA. Deși Comitetul executiv al WBA și-a dat acordul pentru un meci revanșă cu Spadafora, partida nu a mai avut loc.