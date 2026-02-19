Cadavrul carbonizat al unui bărbat, găsit într-un apartament din București. Mesaje de adio găsite pe pereți

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost găsit carbonizat în casă de tatăl său, care a spart ușa apartamentului pentru a putea intra în locuință.

Un bărbat de 45 de ani și-a încheiat socotelile cu viața într-un mod dramatic. Bărbatul care locuia în București, pe Aleea Giurgiului, a fost găsit carbonizat în living, chiar de tatăl său, care a fost nevoit să spargă ușa locuinței.

Din primele informații, lângă cadavru a fost găsit un recipient cu diluant, iar pe pereții camerei se aflau mesaje de adio.

Poliția se află la fața locului pentru cercetări.