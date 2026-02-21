Incendiu la Spitalul Fundeni. Un generator electric a luat foc

Un incendiu a izbucnit la un generator electric de rezervă, în exteriorul Spitalul Fundeni, la aproximativ 25 de metri de clădire. Echipaje operative ale ISU București-Ilfov intervin, la această oră, pentru stingerea flăcărilor.

Potrivit ISU București-Ilfov, pacienții nu au fost afectați de incident. Alimentarea cu energie electrică a fost oprită preventiv, iar echipajele de intervenție acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului. Generatorul afectat era unul de rezervă.

Un corp al spitalului a rămas temporar fără energie electrică, până la sosirea echipajului furnizorului de electricitate, care urmează să remedieze situația.

La fața locului au fost alocate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială cu azot, un echipaj SMURD, un container cu generator electric.

Incendiul este localizat, iar intervenția este în dinamică, mai precizează reprezentanții ISU București-Ilfov.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că intervenția este în desfășurare, iar coordonarea se face în regim operativ, în strânsă legătură cu conducerea spitalului, DSU-MAI și Ministerul Energiei.

„Prioritatea noastră este siguranța pacienților și continuitatea actului medical. Revenim cu informații actualizate dacă situația o va impune”, a scris ministrul Rogobete pe Facebook.

Știre în curs de actualizare.