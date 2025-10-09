Video Patru tineri au furat, într-o noapte, geamurile oglinzilor retrovizoare de la 28 de mașini din Capitală. Sectorul în care au acționat

Patru tineri care au furat, într-o singură noapte din luna iunie, geamurile oglinzilor retrovizoare de la un număr de 28 autoturisme, sunt cercetaţi de către poliţişti. Maşinile erau parcate în Sectorul 5 al Capitalei. Aceştia au fost identificaţi după ce au fost surprinşi de camere de supraveghere.

”Astăzi, 9 octombrie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti- Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 5, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiilor 17, 18 şi 19 Poliţie, dar şi cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au pus în executare trei mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi distrugere”, anunţă, joi, Poliţia Capitalei.

În perioada 23 iunie 2025 - 24 iunie 2025, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că ar fi fost sustrase geamurile oglinzilor retrovizoare de la un număr de 28 autoturisme, care se aflau parcate la mai multe adrese din Sectorul 5.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 40.000 de lei.

”În urma unui complex de activităţi au fost identificaţi patru bărbaţi, cu vârste curpinse între 18 şi 20 de ani, bănuiţi de comiterea faptei. În vederea administrării materialului probator, astăzi, 9 octombrie 2025, a fost pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, persoanele vizate fiind depistate şi conduse la audieri”, a mai transmis sursa citată.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.