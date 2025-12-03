O mamă, fiica și ginerele ei, cercetați după ce ar fi luat 400.000 de lei de la nouă asociaţii de proprietari pe care le administrau

O femeie de 57 de ani, fiica şi ginerele ei, sunt cercetați într-un dosar de delapidare în formă continuată. Potrivit autorităților, cei trei şi-ar fi însuşit aproximativ 400.000 de lei din conturile unor asociaţii de proprietari pe care le administrau.

„Astăzi, 3 decembrie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în aplicare cinci mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Tulcea şi Ilfov, într-un dosar penal având ca obiect infracţiunea de delapidare în formă continuată”, a transmis, miercuri, Poliţia Capitalei.

Potrivit autorităților, în perioada ianuarie 2022 - octombrie 2024, cei trei suspecți, unul în calitate de contabil și ceilalți în calitate de reprezentanţi ai unor firme care gestionau servicii financiar-contabile și administrative pentru asociații de proprietari, și-ar fi însușit aproximativ 400.000 de lei din conturile asociațiilor pe care le administrau.

„Suma ar fi fost sustrasă prin neplata unor furnizori de utilităţi, a obligaţiilor către bugetul de stat, precum şi prin retrageri din fondul de rulment şi fondul de reparaţii.

Pentru administrarea probatoriului, în cursul acestei zile au fost efectuate cele cinci percheziţii domiciliare menţionate”, a mai transmis Poliţia Capitalei.

Instituţia a precizat că persoanele bănuite au fost depistate şi urmează să fie duse la audieri. Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că este vorba despre o femeie de 57 de ani, împreună cu fiica sa de 30 de ani şi ginerele de 33 de ani.

Aceştia ar fi sustras banii de la nouă asociaţii de proprietari pe care le administrau, în zona Rahova-Pucheni.

Au luat bani din fondul de rulment, dar nu au plătit nici reparaţiile, dar nici utilităţile. La un moment dat, oamenii au rămas fără utilităţi, dar pentru puţin timp pentru că au mai achitat odată facturile.