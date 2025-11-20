search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
Video Un curier riscă să ajungă în pușcărie după ce și-a însușit contravaloarea a mai multor colete cu plată ramburs

Publicat:

Un curier a fost trimis în judecată de polițiști pentru delapidare într-un dosar penal cu prejudiciu de peste 38.000 de lei.

Coletele găsite la percheziție FOTO: IPJ Bacău
Coletele găsite la percheziție FOTO: IPJ Bacău

Curierul, un bărbat de 27 de ani din Bacău, ar fi încasat fără drept sume de bani reprezentând contravaloarea a 44 de colete cu plată ramburs, pe care nu le-ar fi predat la casieria firmei de curierat unde lucra. Mai mult, el a păstrat și un telefon mobil care trebuia returnat expeditorului.

„Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 38.000 de lei. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, cu propunere de trimitere în judecată, pentru infracțiunea de delapidare, în formă continuată”, a anunțat IPJ Bacău.

