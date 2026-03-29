Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
Noi troleibuze electrice intră în circulație în București. Modificări importante pe mai multe linii

Primăria Municipiului București anunță introducerea în circulație a unor troleibuze moderne, complet electrice, începând de marți, acestea urmând să circule pe mai multe linii importante din Capitală.

Noi troleibuze electrice intră în circulație în București. FOTO: Facebook /Primăria București
Este vorba despre noile vehicule Yutong U12, care au o autonomie de 100% și pot funcționa inclusiv fără conectare la rețeaua electrică pe anumite porțiuni de traseu.

„Începe o nouă săptămână de lucru și puteți merge la serviciu cu cele mai noi troleibuze din dotare: Yutong U12, cu autonomie 100%”, au transmis reprezentanții Primăriei pe Facebook.

Pe ce linii vor circula noile troleibuze

De marți, 31 martie, călătorii vor putea utiliza noile mijloace de transport pe liniile 86, 93 și 97. Potrivit autorităților, acestea sunt „confortabile, încăpătoare, transportă 93 de pasageri simultan, și pot circula minimum 20 km fără alimentare la rețeaua electrică”.

Noile troleibuze vor fi introduse în special pe trasee unde există porțiuni fără rețea de contact, ceea ce permite extinderea rutelor. „Colegii de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - TPBI le introduc doar pe linii unde există lipsă de contact. Astfel, troleul își extinde traseele”, se mai arată în postare.

Schimbări în transportul public

Odată cu introducerea celor 22 de troleibuze noi, autoritățile anunță și o serie de modificări în rețeaua de transport public, în special în zonele afectate de lucrări.

Astfel, liniile navetă 685 (Baicului – Traian) și 686 (Cartier Pajura – Clăbucet) vor fi suspendate. În același timp, linia 86 va avea un traseu modificat, urmând să circule între „Cartier Pajura” și „Baicului”.

De asemenea, linia 85 va fi prelungită până la „Arena Națională”, urmând să asigure legătura între acest punct și „Gara de Nord”.

Linia 86, principala beneficiară

Cele mai multe dintre noile troleibuze – 13 la număr – vor fi introduse pe linia 86, unde există porțiuni fără rețea electrică, din cauza lucrărilor la magistrala 6 de metrou și la infrastructura de tramvai.

„Cele mai multe troleibuze noi le-am introdus pe linia 86 pentru că, fiind cu autonomie, vor putea circula pe porțiuni de drum pe unde nu se pot conecta la rețeaua de curent”, au precizat reprezentanții Primăriei.

Această schimbare va permite eliminarea liniilor navetă și reorganizarea traseului, pentru a asigura o circulație mai eficientă.

Linia 85, extinsă până la Arena Națională

În paralel, linia 85 va fi extinsă de la stația „Aura Buzescu” până la „Arena Națională”. Pentru deplasările către Piața Romană sau Calea Griviței, călătorii vor putea face transbordare la Școala Iancului, folosind liniile 85, 90 și 97.

