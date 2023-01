Nicușor Dan invocă un grad mare de nelegalitate în emiterea autorizațiilor de construcție la nivelul Primăriei VIDEO

Primarul general al Capitalei consideră că Inspectoratul de Stat în Construcții este o instituției care nu funcționează și are o atitudine răuvoitoare.

"Din păcate, la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti, gradul de nelegalitate în emiterea documentaţiilor, fie ele certificate, fie autorizaţii de construire, a fost extrem de mare. Ca dovadă acum, pe autorizaţiile emise de administraţia anterioară 50% din procese se finalizează cu anularea autorizaţiei. Nu mai vorbesc de nelegalitatea în documentaţiile de urbanism şi vorbim de PUZ-urile de sector şi toate celelalte PUZ-uri care au fost aprobate de administraţia anterioară. Şi pentru a avea un circuit, un flux de lucru, care să ne asigure că procedăm corect, ne-a luat vreo 20 de weekend-uri. Acum avem un proces corect, autorizaţiile pe care le emitem sunt corecte, în acord cu reglementările de urbanism şi perioada de soluţionare a scăzut foarte mult", a afirmat edilul Capitalei, într-o conferinţă de presă, transmite Agerpres.

Potrivit acestuia, majoritatea litigiilor aflate pe rol sunt pentru contestarea actelor emise de administraţia anterioară.

"Au fost multe persoane care au dat Primăria Generală în judecată şi în general au pierdut, pentru că cele mai multe litigii sunt pe certificate de edificare, pe construcţii nelegale, pe care nu le-am emis. (...) Toţi oamenii ăştia au pierdut. Cu totul pe urbanism, Primăria are între 500 şi 600 de procese, care s-au desfăşurat în ultimii doi ani. Şi pe imensa lor majoritate sunt pe contestarea actelor emise de administraţia anterioară. Litigii pe obligarea noastră de a emite diverse acte care sunt de ordinul 50 - 60. (...) În aceşti doi ani de mandat am dat autorizaţii legale respectând regulamentul zonei construite protejate şi am văzut (...) foarte, foarte multe intervenţii, de ordinul a 200, care conservă şi restaurează clădiri foarte interesante pe care le găsesc", a detaliat Nicuşor Dan.

El a subliniat că este important ca în viitor să nu mai existe "această incertitudine la nivelul actelor pe care o autoritate publică le emite, pentru că nu poţi să aduci investitori serioşi în România în condiţiile în care tu ai 6 PUZ-uri de sector nelegale".

"Deci autoritatea trebuie să-şi regăsească caracteristicile de autoritate şi una dintre ele este să emită acte legale pe care să te poţi baza şi a doua este să nu se sperie, cum se întâmpla. Aveam nişte primari care erau viteji, aşa, în faţa presei şi a opiniei publice, şi în spate, în şedinţele de lucru cu publicul, diverşi dezvoltatori veneau şi ameninţau cu judecata funcţionari publici, pe care nu îi apăra nimeni, şi care emiteau fel de fel de acte. Asta nu se mai întâmplă. Adică am avut situaţii în care oameni pentru care începuse cercetarea penală au venit în Primărie şi ne-au ameninţat că ne dau în judecată şi cer funcţionarilor daune de sute de mii de euro, în condiţiile în care ei erau cercetaţi penal. Deci lucrul ăsta nu se mai întâmplă", a transmis primarul general.

Întrebat despre situaţia blocului din "Primăverii", Nicuşor Dan a arătat că "avem o instituţie care nu funcţionează - Inspectoratul de Stat în Construcţii".

"Nu funcţionează de ani de zile, şi mai este şi răuvoitoare, nu face nimic. Pe cazul Primăverii şi pe multe alte situaţii, din păcate, o să ajungem să dialogăm cu această instituţie prin instanţă", a subliniat edilul.

Referitor la consolidarea clădirilor cu risc seismic, el a precizat că pe 12 ianuarie proiectul de buget va fi prezentat în dezbatere publică, buget care reflectă şi proiectele angajate în acest domeniu.

"Şi acolo să vedeţi proiectele pe care ne angajăm să le finanţăm în cursul acestui an. Câştigul mare al acestui ultim an este că am făcut foarte multe expertize, adică am avut un acord cadru pe expertizarea clădirilor cu risc seismic şi au fost expertizate, o să vedeţi la momentul acela, de ordinul 100.000 de metri pătraţi de clădiri pentru care sunt în risc seismic", a precizat Nicuşor Dan.