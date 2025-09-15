Video Motivul uluitor pentru care un bărbat ar fi dat foc vegetației de pe un teren, între București și Ilfov

Un bărbat de 63 de ani a provocat un incendiu de vegetație pe un teren extravilan dintre București și Ilfov, după care ar fi părăsit locul fără a-l lichida. Luni, 15 septembrie, acesta a fost percheziționat și reținut de către polițiști.

„Astăzi, 15 septembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 21 Poliție au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară și un mandat de aducere, în municipiul București, emis pe numele unui bărbat, în vârstă de 63 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de distrugere prin incendiere”, potrivit IPJ București-Ilfov.

Autoritățile precizează că incendiul a avut loc pe 28 august, în jurul orei 15.00, pe un teren extravilan ce leagă strada Piscul Crăsani din București de comuna Chiajna, județul Ilfov.

Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, la data de 28 august 2025, în jurul orei 15.00, un bărbat, în vârstă de 63 de ani, în mod intenționat, ar fi provocat distrugeri prin incendiere la nivelul vegetației uscate, situată pe un teren extravilan, care face legătura între Capitală și județul Ilfov, după care ar fi părăsit locul fără a-l lichida”, transmite sursa citată.

Incendiul s-a extins pe o suprafață de aproximativ 25 de hectare și ar fi provocat distrugeri în totalitate unui autoturism, precum și la nivelul unei anexe care era situată pe terenul respectiv.

Potrivit surselor, bărbatul le-a mărturisit autorităților că a recurs la acest gest din cauza alergiei la ambrozie.

„În vederea administrării materialului probator, astăzi, 15 septembrie 2025, a fost pus în executare un mandat de precheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

De asemenea, a fost pus în aplicare și un mandat de aducere, bărbatul fiind depistat și condus la audieri.

În baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, procurorul de caz formulând propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu”, adaugă sursa citată.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 21 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere.