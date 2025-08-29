Sezonul ambroziei: cum identifici alergia și ce măsuri să iei ca să o ții sub control

Ambrozia, una dintre cele mai invazive buruieni din România, reprezintă principalul factor declanșator al alergiilor sezoniere, afectând mii de persoane în fiecare an. Primul pas pentru confirmarea unei alergii la ambrozie îl reprezintă consultul unui medic alergolog.

Ambrozia, una dintre cele mai invazive buruieni din România, reprezintă principalul factor declanșator al alergiilor sezoniere, afectând mii de persoane în fiecare an. Polenul său extrem de alergen poate provoca reacții chiar și la cei care anterior nu au manifestat sensibilități respiratorii sau alergice, iar confuzia cu răcelile obișnuite sau virozele respiratorii duce adesea la întârzierea diagnosticului și la agravarea simptomelor.

Polenul de ambrozie atinge concentrații maxime în aer în perioada august – septembrie, uneori persistând până la sfârșitul lunii octombrie. Cele mai frecvente zone de risc sunt terenurile neîngrijite, câmpurile agricole, marginile drumurilor sau terenurile virane din proximitatea localităților.

Faptul că simptomele apar anual, în aceeași perioadă, constituie un indiciu clar că nu este vorba de o răceală sezonieră, ci de o reacție alergică la ambrozie, scriu cei de la DC Medical.

Cum se manifestă alergia la ambrozie

Alergia la ambrozie se caracterizează printr-un tablou clinic complex, cu predominanță la nivel respirator și ocular. Potrivit specialiștilor, simptomele alergiei la ambrozie includ strănut repetat, nas înfundat sau secreții abundente, ochi roșii și lăcrimoși însoțiți de mâncărimi persistente, senzații de disconfort la nivelul nasului, gâtului și urechilor, tuse seacă și dificultăți de respirație care pot duce la agravarea astmului, iar în cazurile mai severe apar oboseala accentuată, probleme de concentrare și tulburări ale somnului.

Aceste manifestări nu se ameliorează în decurs de câteva zile, ci persistă atât timp cât există expunere la polenul ambroziei.

Primul pas pentru confirmarea unei alergii la ambrozie îl reprezintă consultul unui medic alergolog, care poate recomanda teste cutanate sau analize de sânge specializate. Evitarea expunerii la polen este la fel de importantă: recomandările includ menținerea geamurilor închise dimineața și seara, utilizarea purificatoarelor de aer și spălarea hainelor și părului după activități în aer liber.

Continuarea pe Click.ro.