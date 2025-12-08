Video Moment viral într-un tren de metrou din Capitală. Un tânăr s-a filmat în timp ce dădea cu aspiratorul printre călători

Un tânăr a devenit viral pe internet, după ce s-a filmat în timp ce dădea cu aspiratorul printre pasagerii unui metrou din Capitală.

Tânărul, cunoscut în mediul online sub numele de Ezekiel Project, este cunoscut pentru clipurile lui amuzante. Într-unul dintre cele mai recente, acesta s-a filmat în timp ce dă cu aspiratorul în metroul din București.

El s-a urcat la Piața Unirii cu un aspirator vertical fără cablu și a început să curețe podeaua trenului, sub privirile uluite ale călătorilor, care nu înțelegeau ce se întâmplă.

Unii dintre ei s-au arătat receptivi la gestul tânărului și chiar au ridicat picioarele pentru a permite aspirarea și sub banchete.

Sursa ezekiel.project / TikTok

Gestul a stârnit o mulțime de reacții pe rețelele de socializare.

"București se transforma usor usor in New York", a scris un utilizator.

"Am văzut asta live și în loc să mă întreb ce se întâmplă, mă gândeam de unde pot face rost și eu de un aspirator așa de șmecher fără fir", a adăugat altul.