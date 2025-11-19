Video Imagini virale cu furtul unui bancomat, în Italia. Hoții l-au legat de mașină și l-au târât prin oraș

Un furt devenit viral pe rețelele sociale a avut loc într-un oraș din zona Napoli, Italia. Hoții au legat de mașină un bancomat și au fugit cu el pe străzile din centrul localității, potrivit Rai News

Furtul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în Casalnuovo di Napoli, unde infractorii au smuls un bancomat dintr-o bancă de pe Corso Umberto, l-au legat de o mașină și l-au târât pe străzile din centrul orașului, scrie publicația italiană.

Potrivit surselor locale, în timp ce gonea cu bancomatul legat de autoturism, banda a avariat mobilierul stradal și mai multe mașini parcate.

O anchetă urmează să stabilească circumstanțele furtului.

Deocamdată, nu se știe câți hoți au făcut parte din banda care a pus la cale spargerea.

Amintim că, anul trecut, un român din Spania a smuls cu tractorul un bancomat care cântărea o tonă și a fugit cu el în munți. Nu a putut să-l deschidă și l-a abandonat. Bărbatul a fost prins de polițiști în urma unui alt furt.

În 2022, un tânăr de 19 ani din Vinga, judeţul Arad, a furat un bancomat de criptomonede. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată tupeul incredibil al hoţului, care a scos bancomatul din mall, cu ajutorul unui transpalet, printre clienţii centrului comercial.