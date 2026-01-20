Ministrul Energiei, soluție pentru termoficarea Bucureștiului: 24 de containere modulare vor fi amplasate în zonele cu probleme

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți o primă soluție pentru sistemul de termoficare al Bucureștiului, în contextul problemelor persistente legate de furnizarea căldurii și a apei calde. Potrivit oficialului, vor fi amplasate 24 de containere modulare pentru prepararea agentului termic în zonele în care rețeaua are dificultăți majore, astfel încât să fie asigurată stabilitatea și continuitatea serviciului în perioadele critice.

Bogdan Ivan a precizat că situația actuală nu este cauzată de lipsa de voință sau de nepăsare, ci de probleme tehnice și structurale vechi, care s-au acumulat și s-au agravat în timp.

„Știm că așteptarea legitimă a oamenilor este una singură: «să vină căldura». Situația actuală nu ține de lipsă de voință sau de nepăsare, ci de probleme tehnice și structurale vechi. O primă soluție agreată este amplasarea a 24 de containere modulare pentru prepararea agentului termic”, a declarat ministrul Energiei.

Acesta a explicat că respectivele containere vor funcționa ca surse locale de producere a căldurii, fiind amplasate aproape de consumatori. Ele pot fi pornite rapid și au rolul de a reduce presiunea asupra rețelei principale, în special în zonele unde pierderile sunt cele mai mari. Măsura este considerată una practică și rapidă, menită să stabilizeze sistemul în perioadele de vârf.

Anunțul a fost făcut după mai multe analize tehnice și discuții purtate în ultimele zile între Ministerul Energiei, Primăria Capitalei, ELCEN și Termoenergetica. Potrivit ministrului, cele două companii au fost aduse „din nou la aceeași masă” pentru a lua decizii care să producă efecte concrete.

În paralel, Bogdan Ivan a subliniat că Ministerul Energiei a asigurat finanțare, prin Fondul de Modernizare, pentru trei proiecte majore de investiții ale ELCEN, care vizează CET București Sud, CET Progresu și CET Grozăvești.

„Aceste proiecte înseamnă capacități noi de cogenerare, producție reală suplimentară de energie electrică și termică, înlocuirea unor echipamente vechi și vulnerabile și creșterea siguranței și stabilității sistemului pe termen lung”, a mai spus ministrul.

Totodată, acesta a anunțat că luni va avea loc o nouă întâlnire între ELCEN și Termoenergetica, pentru clarificarea aspectelor financiare și juridice legate de instalarea containerelor modulare, care urmează să fie contractate prin Primăria Capitalei, Direcția Investiții.

La rândul său, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a confirmat că a fost identificată o primă soluție pentru problemele legate de furnizarea căldurii și a apei calde în București.

„În zonele unde agentul termic nu ajunge în perioadele deficitare, vor fi amplasate 24 de containere modulare. Acestea vor asigura un plus de stabilitate și continuitate în furnizarea căldurii, acolo unde rețeaua are dificultăți”, a transmis primarul general.