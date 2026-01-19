Ministerul Energiei cere Guvernului 40 de milioane de euro pentru remedierea termoficării în București și Craiova

Ministerul Energiei cere bani Guvernului pentru remedierea sistemelor de termoficare din București și Craiova, precizând că este nevoie de 40 de milioane de euro pentru cazanele de apă fierbinte, o soluție temporară până la instalarea de noi sisteme care să funcţioneze 30 de ani, a declarat luni ministrul de resort Bogdan Ivan.

„Am transmis un nou proiect de act normativ prin care am solicitat o sumă din fondul de rezervă al primului-ministru pentru a găsi acele CAF-uri (cazane de apă fierbinte - n.r.) de care avem nevoie atât la Bucureşti, cât şi la Craiova, ca soluţii temporare, până când vom ajunge să instalăm noi sisteme care să funcţioneze 30 de ani. Vom avea cel puţin două-trei ierni în care va trebui să lucrăm în situaţie de avarie", a spus ministrul.

Potrivit acestuia, dacă nu vor fi alocaţi banii din fondul de rezervă, fondurile necesare vor fi cuprinse în proiectul de buget pe 2026.

„Investiţiile trebuie începute încă de pe acum, printr-o procedură de achiziţie publică pentru a ne asigura că vom susţine sistemul energetic din cele două oraşe în această iarnă. Dacă nu o să investim punctual aceste sume de bani, aproximativ 40 de milioane de euro în cele două oraşe, şi anul viitor, şi peste doi şi, peste trei ani, vom fi fix în aceeaşi situaţie, în aceeaşi poză, poate cu actori diferiţi, dar cu siguranţă în situaţia în care oamenii să nu aibă apă caldă şi căldură în Capitala ţării şi într-unul din cele mai mari oraşe din România", a declarat Bogdan Ivan, potrivit Agerpres.

Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu, a afirmat, în prima săptămâna a anului, că Electrocentrale Craiova, producătorul de energie termică pentru oraş, are probleme serioase atât financiare, cât şi de funcţionare şi se fac eforturi disperate pentru a se putea trece de iarna aceasta.

„Ce se întâmplă acum la Electrocentrale Craiova e rezultatul bătăii de joc la adresa craiovenilor de ani de zile, ca urmare a lipsei de alocare de bani pentru reparaţii. Electrocentrale Craiova s-a desprins din CEO Oltenia, societate cu sediul la Târgu Jiu şi care, cel puţin în ultimii 10 ani înainte de desprindere, nu a făcut nicio investiţie care să scadă poluarea sau să ducă la funcţionarea în parametrii normali a instalaţiilor vechi de 50 de ani. (...) Electrocentrale Craiova are probleme serioase atât financiare, cât şi de funcţionare, se fac eforturi disperate ca să trecem iarna aceasta, iar Primăria Craiova urmează să dezvolte o nouă capacitate de producţie, pentru care a făcut deja toate demersurile legale necesare, fiindcă acolo unde Guvernul nu e interesat de propriile societăţi, trebuia să găsim noi altă soluţie", a scris Vasilescu, pe Facebook, după ce oraşul a rămas fără căldură din cauza unei avarii la ambele grupuri energetice.

Electrocentrale Craiova, aflată în subordinea Ministerului Energiei, a intrat anul trecut în insolvenţă. Olguţa Vasilescu a mai spus că municipalitatea a început demersurile pentru a construi o centrală proprie.

Primăria Craiova a trimis în iulie 2025 o scrisoare de intenţie pentru cumpărarea de la Electrocentrale a activelor necesare producerii agentului termic: terenurile, construcţiile şi instalaţiile tehnologice aferente sistemului de transport al agentului termic deţinute în prezent de societate.

Electrocentrale Craiova produce agentul termic pentru municipiul Craiova şi agentul termic primar pentru firma Ford Otosan.