Minerii vin în Capitală: Protest major în fața Guvernului pentru salvarea locurilor de muncă

Aproximativ o mie de mineri din Gorj protestează astăzi, 24 martie, în Piața Victoriei, nemulțumiți de pierderea locurilor de muncă și de faptul că noul contract colectiv nu a fost încă semnat. Oamenii cer intervenția Guvernului și renegocierea termenelor asumate pentru închiderea mineritului.

Circa o mie de mineri au plecat din Gorj spre București, unde participă la un protest organizat în fața Guvernului. Manifestația, programată să înceapă la prânz, este autorizată până la ora 17:00 și ar urma să adune nu doar angajați din sectorul minier, ci și susținători din Capitală, potrivit publicației Gorjeanul.

O parte dintre protestatari au pornit din Târgu Jiu, iar pe traseu li se alătură alți angajați ai Complexului Energetic Oltenia, inclusiv din Rovinari și Turceni.

Nemulțumiri legate de locurile de muncă și contractul colectiv

Minerii sunt revoltați de faptul că mulți dintre colegii lor riscă să rămână fără loc de muncă. În plus, noul contract colectiv de muncă nu a fost încă semnat. Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia spun că negocierile au început, însă au fost întârziate din cauza lipsei bugetului.

Situația este critică mai ales pentru aproximativ 1.800 de angajați care au contracte pe perioadă determinată și pentru care data de 1 aprilie ar putea însemna ultima zi de lucru.

Apel către Guvern: renegocierea termenelor din PNRR

Printre principalele revendicări se numără și renunțarea la planul de închidere a activității miniere până în 2030, termen prevăzut în angajamentele asumate de România prin PNRR. Minerii îi solicită premierului Ilie Bolojan să renegocieze aceste condiții cu Comisia Europeană.

Protestatarii atrag atenția că mineritul este un sector strategic și avertizează că, dacă actualele planuri vor fi puse în aplicare, această industrie ar putea dispărea complet după 2030.