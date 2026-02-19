search
Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
Minerii și energeticienii protestează în Piața Victoriei, până la ora 17:00. Cer vouchere de vacanță, tichete de masă și protecție socială

Publicat:

Minerii și energeticienii protestează joi, între orele 13.00 și 17.00, în Piața Victoriei, nemulțumiți de neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă pentru salariații care lucrează în condiții grele, periculoase și vătămătoare, dar și de lipsa protecției sociale pentru aproximativ 2.000 de angajați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată din cadrul Complexul Energetic Oltenia, anunță CNS Cartel ALFA.

Protestul e programat să țină până la ora 17.00. FOTO: arhivă
Protestul e programat să țină până la ora 17.00. FOTO: arhivă

Într-un comunicat de presă, Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” transmite că susține „ferm și necondiționat” protestul organizat în fața Guvernului de către minerii și energeticienii membri ai sindicatelor afiliate Federației Naționale Mine Energie.

Sindicaliștii solicită revenirea la condițiile de pensionare existente anterior datei de 1 septembrie 2024, formalizarea situației minelor care nu pot fi închise din punct de vedere tehnic la termenele stabilite, precum și stoparea concurenței inechitabile care afectează companii strategice din sectorul energetic.

Potrivit CNS Cartel ALFA, revendicările vizează angajați din cadrul Societatea Națională Nuclearelectrica – CNE Cernavodă, Hidroelectrica, Hidroserv S.A., Compania Națională a Uraniului S.A. și Complexul Energetic Valea Jiului. 

Printre principalele nemulțumiri se numără încălcarea contractelor individuale de muncă prin neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă, precum și lipsa unor măsuri reale de protecție socială pentru salariații cu contracte pe durată determinată.

De asemenea, sindicaliștii cer modificarea legislației privind măsurile de protecție socială pentru personalul afectat de procesul de decarbonare și stabilirea unei perioade de acordare a venitului de completare de până la 48 de luni pentru angajații disponibilizați. 

Alte solicitări includ eliminarea dezechilibrului dintre energia produsă în bandă și cea sporadică, astfel încât scoaterea din exploatare a capacităților pe bază de cărbune să aibă loc doar după punerea în funcțiune a noilor capacități pe gaz și nucleare.

București

