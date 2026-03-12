Cutremur în Vrancea, joi dimineaţă, în apropiere de Focșani

Un cutremur de mică intensitate s-a produs joi dimineață în zona seismică Vrancea, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter a fost înregistrat joi dimineață, la ora 7:58, în zona seismică Vrancea, conform informațiilor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Potrivit specialiștilor, seismul s-a produs la o adâncime de 104,1 kilometri. Epicentrul cutremurului a fost localizat la aproximativ 37 de kilometri vest de municipiul Focșani, la 70 de kilometri nord de Buzău și la 88 de kilometri sud de Bacău.

Alte orașe apropiate sunt Sfântu Gheorghe, situat la circa 72 de kilometri est de epicentru, Brașov, aflat la aproximativ 87 de kilometri est, și Bârlad, la aproximativ 89 de kilometri sud-vest.

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 a fost înregistrat recent în zona seismică Vrancea în urmă cu câteva zile, pe 4 martie.