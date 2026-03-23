Video Metoda prin care Ciprian Ciucu vrea să curețe Bucureștiul de graffiti: „Sunt efectiv oripilat”

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a lansat în dezbatere publică un program prin care vrea să elimine graffiti-urile de pe clădirile din București, în special de pe cele istorice. Potrivit Primăriei Municipiului București, aproape 90% dintre imobilele din zonele protejate sunt vandalizate, iar fenomenul afectează imaginea orașului și descurajează investițiile.

„Costă foarte mult să scapi de această boală, care afectează mediul urban, dă o stare de degradare. Ce se întâmplă în timp? Arătând foarte prost ţesutul urban şi dând această senzaţie de degradare, afacerile pleacă, pleacă banii. (…) Sunt efectiv oripilat”, a explicat edilul în cadrul unei dezbateri dedicate problemei.

Unul dintre exemplele date de primar. FOTO PMB
Curățare cu 80% finanțare publică

Programul prevede ca Poliția Locală să identifice clădirile vandalizate și să notifice proprietarii. Aceștia pot fie să curețe fațadele pe cont propriu, fie să se înscrie în programul municipalității, caz în care PMB acoperă 80% din costuri.

 „Cei care acceptă sprijinul PMB și se înscriu în program beneficiază de acoperirea costurilor de curățare în procent de 80%, contribuția proprie fiind de 20%. Autoritatea locală stabilește metoda de intervenție, în urma unei evaluări tehnice specializate, se ocupă de toată documentația și realizează curățarea”.

Legislația actuală blochează intervențiile

Ciprian Ciucu atrage atenția că, în prezent, autoritățile riscă sancțiuni dacă intervin fără avizele necesare pentru înlăturarea desenelor cu grafitti.

„În prezent, nu poți să vii să cureţi o clădire fără să ai proiect tehnic făcut de un arhitect, fără aviz de la Ministerul Culturii și autorizație de la Primărie, pentru că riști dosar penal.

Dacă nu va fi modificată legislația, punerea în aplicare a programului nostru ar fi un proces extrem de greu, extrem de costisitor, care presupune avize, documentație, planuri, semnături de arhitecți etc”, a explicat edilul,  potrivit unui comunicat al Primăriei Municipiului București, subliniind că procedurile sunt atât de complicate încât fac imposibilă o intervenție rapidă.

Edilul cere modificări legislative urgente. o diferențiere între lucrările de construcție și operațiunile de curățare, ndefinirea clară a intervențiilor permise și posibilitatea de a acționa în maximum 48 de ore.

Mie mi-e rușine, vă zic sincer, ca primar general al Bucureștiului, de halul în care arată orașul”, a adăugat Ciucu.

Justiția, parte a problemei

Ciprian Ciucu a criticat și modul în care sunt soluționate cazurile de vandalizare:

„Judecătorii care judecă astfel de vandalizări sunt parte a problemei. Peste 99% din cazurile de vandalizare se soluționează cu un mare nimic”.

Ministrul  Culturii: „Trebuie să ne asigurăm că intervenția nu aduce atingere monumentului în sine”

La dezbatere a participat și ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, care a declarat că susține găsirea unor soluții, cu condiția protejării monumentelor, astfel încât intervenția să nu aducă atingere monumentului în sine.

 Potrivit acestuia, grija este aceea de a nu interveni incorect sau impropriu pe monument.

Cum vor fi curățate clădirile și cum va fi prevenită re-vandalizarea

Metodele de curățare vor fi stabilite în funcție de tipul fațadei, cu laser (cea mai eficientă, dar costisitoare), gheață carbonică sau jet sub presiune.

Ciprian Ciucu a declarat război vandalizărilor cu grafitti. FOTO PMB
Pentru a preveni reapariția graffiti-urilor, PMB anunță supraveghere video extinsă și patrule ale Poliției Locale.

„Dacă se fac modificările legislative necesare, programul (…) va fi implementat ușor, etapizat (…) iar pentru a preveni re-vandalizarea clădirilor curățate, va fi implementat un sistem integrat de monitorizare și prevenție”, a transmis PMB.

Una dintre clădirile acoperite cu grafitti. FOTO PMB
