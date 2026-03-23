Video Lucrările la Planșeul Unirii avansează. Trafic redeschis de la 1 mai în zona Hanul lui Manuc, anunță Daniel Băluță

Lucrările la Planșeul Unirii continuă, după ce autoritățile au asigurat finanțarea necesară, iar traficul rutier va fi reluat în zona Hanul lui Manuc începând cu 1 mai.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că proiectul beneficiază de fondurile necesare, inclusiv contribuția de 20% din bugetul local, în valoare de 116 milioane de lei, restul fiind acoperit prin programul Anghel Saligny.

„Lucrările să se poată derula corespunzător”, a declarat edilul, precizând că șantierul a ajuns deja la un stadiu de execuție de aproximativ 50%, în mai puțin de un an de la demarare.

Potrivit acestuia, după adoptarea bugetelor Primăriei Capitalei și ale Sectorului 4, plățile pentru lucrări vor fi făcute în următoarele 60 de zile.

Primarul a prezentat și stadiul lucrărilor: 220 de metri liniari din vechiul planșeu au fost demolați, 210 piloți forați au fost executați (peste 80% din total), 360 de metri liniari de grindă de coronament au fost realizați, iar șapte tronsoane din noua placă de beton au fost deja turnate.

În ceea ce privește circulația, edilul a anunțat reluarea traficului în zona Hanului lui Manuc.

Începând cu 1 mai, circulația auto și pietonală va reveni la normal pe acest tronson, iar drumurile provizorii vor fi desființate.

Totodată, în a doua jumătate a lunii iunie, între 15 și 30 iunie, va fi instituită ultima etapă de restricții de circulație, în zona parcului și a restaurantului Horoscop. Modificările vor fi stabilite după consultări între specialiștii în trafic ai Sectorului 4, ai Primăriei Capitalei și reprezentanții Brigăzii Rutiere.

Întrebat când va fi finalizat proiectul, primarul a declarat că lucrările ar putea fi încheiate integral în primăvara anului viitor.

„Partea tehnică, având în vedere avansul pe care constructorii l-au făcut deoparte și faptul că există finanțare, mizăm să o închidem până la sfârșitul anului”, a afirmat Daniel Băluță.