Lucrările de refacere a Planșeului Unirii continuă și la minus 7 grade Celsius

Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, anunță că lucrarea de refacere a Planșeului Unirii, care a ajuns într-o etapă importantă, continuă în ciuda gerului pătrunzător de afară.

Refacerea din temelii a Planșeului Unirii va înseamna punerea în siguranță a centrului Bucureștiului. Din acest motiv, lucrările continuă chiar și în aceste zile de ger pătrunzător, muncitorii fiind prezenți zilnic pe șantier.

”Constructorii care refac placa de beton din centrul Capitalei sunt la lucru, chiar dacă afară sunt -7 grade Celsius, și continuă pregătirile pentru noile turnări. Zi cu spor tuturor!”, a scris Daniel Băluță pe pagina sa de Facebook.

În acest moment se lucrează la mai multe etape ale acestui proiect, respectiv execuția piloților de fundare și realizarea grinzii de coronament.

Constructorii au finalizat deja două tronsoane și armează alte zone, astfel încât, la începutul anului viitor, să poată face noi turnări de beton