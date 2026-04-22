Trei persoane reținute pe Aeroportul Băneasa în urma unei încăierări. Scandalul a început în avionul care venea din Germania

Cinci persoane au fost implicate într-o altercaţie Aeroportul Băneasa, fiind necesară intervenţia forţelor de ordine. Scandalul ar fi început în timpul unui zbor pe ruta Germania – România şi a continuat în terminalul Sosiri. În urma cercetărilor, trei persoane au fost reţinute.

”La data de 21 aprilie a.c., poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene «Henri Coandă» din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti au fost sesizaţi telefonic de către dispeceratul Aeroportului Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu cu privire la faptul că, în zona Terminalului Sosiri, mai multe persoane ar avea o altercaţie”, anunţă, miercuri, IGPR, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a precizat că au fost identificate 5 persoane, acestea fiind conduse la sediul poliţiei pentru cercetări, scrie News.

”Ulterior, din verificări a reieşit faptul că trei dintre acestea ar fi călătorit cu avionul pe ruta Germania – România, conflictul izbucnind în timpul zborului. De asemenea, la sosirea în zona terminalului aeroportului Băneasa, doi dintre participanţi s-ar fi lovit reciproc, moment în care în altercaţie ar fi intervenit alţi 2 bărbaţi, cunoscuţi ai unuia dintre primii, care i-ar fi lovit la rândul lor pe bărbatul şi pe femeia cu care cunoscutul acestora se afla în conflict”, au mai precizat poliţiştii.

În urma anchetei, trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, fiind făcute cercetări pentru lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.