Șase angajați din sistemul medical, duși la audieri într-un dosar de corupție

Polițiștii din Giurgiu au pus în aplicare miercuri, 13 mai, șase mandate de percheziții domiciliare în urma cărora șase angajați de la unități spitalicești din județ vor fi conduși la audieri într-un dosar de corupție.

„Astăzi, sub coordonarea procurorului de caz, poliţişti de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu şi Inspectoratului General al Poliţiei Române pun în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti (3 mandate) şi în judeţul Giurgiu (3 mandate), într-un dosar penal aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de corupţie.

După activitățile operative, la sediul unității de parchet vor fi aduse şase persoane (angajaţi ai unei unităţi spitaliceşti din judeţul Giurgiu) pentru audieri şi dispunerea de măsuri legale care se impun”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, ar fi vorba de acţiuni de mită către personalul medical, scrie Agerpres.