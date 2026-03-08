Linia 5 de tramvai, redeschisă după doi ani. „A revenit pe șinele reabilitate, dar pe un traseu extins”

Tramvaiul 5 și-a reluat duminică circulația în Capitală, după doi ani în care linia a fost complet închisă pentru lucrări de modernizare. Reluarea traseului „tramvaiul corporatiștilor”, cum e supranumit, marchează finalizarea unui tronson de 4,25 kilometri între Pod Băneasa și Șoseaua Ștefan cel Mare, parte a celui mai amplu program de reabilitare a infrastructurii de tramvai din București din ultimele decenii.

„Prima călătorie cu tramvaiul 5 a fost validată azi, la ora 11.25, de primarul general Ciprian Ciucu. După doi ani, a revenit pe șinele reabilitate. Dar pe un traseu extins: între Aeroport Băneasa și terminalul Pantelimon”, se arată pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei.

„Asigură o legătură directă de transport între nordul și estul Capitalei, traversează o zonă densă de birouri"

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a subliniat că linia 5 este una dintre cele mai solicitate din oraș.

„Au fost reabilitați aproximativ 5 km de șină, de la Pod Băneasa la Ștefan cel Mare. Este o linie foarte cerută, traversează o zonă densă de birouri și mă bucur că în sfârșit am putut să o dăm în folosință. Asigură o legătură directă de transport între nordul și estul Capitalei. Va fi un plus pentru mobilitatea din zonă”, a explicat primarul general.

Tramvaiul 5 va reveni pe traseul obișnuit, Băneasa-Piața Sfântul Gheorghe, peste aproximativ un an și jumătate, după finalizarea lucrărilor la șinele de pe Arman Călinescu - Vasile Lascăr – Lizeanu.

Are 18 stații și circulă astfel:

Spre Pantelimon: „Aeroport Băneasa”, Bd. Aerogării, Str. Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu, Str. Barbu Văcărescu, Şos. Ştefan cel Mare, Bucur Obor, Şos. Mihai Bravu, Piața Iancului, Şos. Iancului, Şos. Pantelimon, terminal „Pantelimon”.

Spre Aeroport Băneasa: terminal „Pantelimon”, Şos. Pantelimon, Şos. Iancului, Piața Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bucur Obor, Şos. Ştefan cel Mare, Str. Barbu Văcărescu, Str. Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu, Bd. Aerogării, la „Aeroport Băneasa”.

„Avem 141 km de șină dublă de tramvai. Din aceștia, 50 km erau în stare critică, existenți din anii '70”

Valoarea totală a lucrărilor este de 2,3 miliarde de lei, la care se vor adăuga costurile suplimentare necesare realizării rețelelor de apă-canal.

„Am obținut finanțare nerambursabilă în de 1.115.651.081 lei, iar 850 milioane de lei reprezintă cofinanțare de la BEI. Pe lângă cei 50 km cale dublă, mai sunt în lucru 11 km cale simplă pe Prelungirea Ghencea (10 km șină nou înființată și 1 km modernizată), pentru care au fost atrași 87,2 milioane de lei, fonduri nerambursabile. În București, avem 141 km de șină dublă de tramvai. Din aceștia, 50 km erau în stare critică, existenți din anii '70. Lucrările pentru modernizarea lor au început în februarie 2024 și au fost împărțite în 16 loturi”, se mai arată pe pagina Primăriei Capitalei.